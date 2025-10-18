Quand la carence en vitamine B12 se cache derrière des symptômes de dépression et de vieillissement

Fatigue persistante, troubles de la mémoire ou de l’humeur : ces symptômes souvent attribués à la dépression ou au vieillissement peuvent en réalité signaler une carence en vitamine B12, un déficit parfois sous-estimé aux conséquences sérieuses.

Tl;dr La carence en vitamine B12 touche surtout végétariens, seniors.

touche surtout végétariens, seniors. Fatigue persistante, troubles de l’humeur ou mémoire : signaux d’alerte.

Alimentation adaptée et tests sanguins préviennent complications nerveuses.

Des signes qui passent souvent inaperçus

De nombreux adultes ignorent que leur sensation de fatigue permanente, leurs difficultés à se concentrer, voire certains troubles de l’humeur sont parfois liés à un manque de vitamine B12. Les symptômes – faiblesse, irritabilité, pertes de mémoire ou fourmillements – évoluent lentement et sont souvent confondus avec du stress ou les premiers signes du vieillissement. Pourtant, une carence non traitée peut causer des lésions nerveuses irréversibles ou des troubles cognitifs sérieux.

Une population particulièrement exposée

Cette déficience touche plus fréquemment les végétariens, mais aussi les personnes âgées. En cause : la vitamine B12, quasi absente des aliments d’origine végétale, se trouve essentiellement dans la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Or, une étude menée en 2020 par l’AIIMS révélait qu’en Inde près de la moitié des adultes urbains présentaient des niveaux insuffisants. Certains traitements médicaux – comme la metformine pour le diabète ou les inhibiteurs d’acidité gastrique – compliquent encore l’absorption de ce micronutriment essentiel. Enfin, le vieillissement diminue naturellement la production d’acide gastrique nécessaire pour libérer la B12 contenue dans l’alimentation.

Mécanismes d’action et risques pour le cerveau

Le rôle clé de la vitamine B12 dans la formation des globules rouges et la protection des nerfs est aujourd’hui bien établi. Elle intervient aussi dans la synthèse de la sérotonine, régulant ainsi humeur et sommeil. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Psychopharmacology a montré qu’une supplémentation pouvait atténuer certains symptômes dépressifs. Chez les seniors, selon une analyse de Harvard Health, un déficit aggrave nettement les troubles cognitifs.

Du côté digestif, plusieurs pathologies (gastrite, maladie cœliaque ou de Crohn) entravent le processus d’absorption intestinal. Même une longue prise d’antibiotiques suffit parfois à déséquilibrer le microbiote impliqué dans l’assimilation des vitamines du groupe B.

S’alimenter et se dépister pour prévenir la carence

Face à ces risques multiples, quelques mesures simples permettent d’agir :

Miser sur les aliments riches en B12 : poissons gras (4-5 µg/100g), œufs (1,1 µg/100g), laitages… Les céréales et boissons végétales enrichies sont précieuses pour les régimes sans viande.

Pensez au dépistage sanguin en cas de fatigue inexpliquée ou de picotements persistants : le dosage associé à l'homocystéine et à l'acide méthylmalonique affine le diagnostic.

Sous supervision médicale, une supplémentation reste sans danger puisque tout excès est éliminé par voie urinaire.

Reconnaître et corriger une carence en vitamine B12, c’est offrir à son organisme un véritable coup de fouet – parfois là où on n’attendait qu’un simple regain d’énergie.