Pourquoi les végétariens sont plus exposés au risque de carence en vitamine B12

Les personnes qui adoptent un régime végétarien s’exposent davantage à une carence en vitamine B12, un nutriment essentiel principalement présent dans les produits d’origine animale. Cette tendance soulève des questions sur l’équilibre nutritionnel de ce mode d’alimentation.

Une carence silencieuse au cœur de l’alimentation végétarienne

Pour beaucoup, adopter un régime végétarien est synonyme de vitalité et d’équilibre. Pourtant, une ombre plane : la question de la vitamine B12. Un sujet qui a refait surface récemment suite à la publication sur Instagram d’une vidéo par la docteure Priyanka Sehrawat du AIIMS Delhi. Sa prise de parole, très partagée, a mis en lumière un aspect souvent méconnu : contrairement aux croyances populaires, les plantes ne produisent pas naturellement cette vitamine.

B12 : un nutriment clé souvent absent des assiettes végétariennes

Pourquoi cette absence ? Selon l’explication limpide de la Dr Sehrawat, le métabolisme des végétaux n’a tout simplement pas besoin de cette molécule, indispensable en revanche au bon fonctionnement humain. La vitamine B12 intervient dans des fonctions essentielles telles que la formation des globules rouges, la synthèse de l’ADN ou encore la protection des fibres nerveuses grâce à la gaine de myéline. Or, sans viande – et parfois avec une consommation limitée d’œufs ou de produits laitiers – il devient délicat d’en obtenir suffisamment via l’alimentation courante.

Savoir repérer les signes d’une carence

Le manque s’installe insidieusement, passant souvent sous le radar. Fatigue persistante malgré le repos, difficulté à se concentrer, troubles digestifs ou encore fourmillements dans les extrémités peuvent signaler une insuffisance en B12. Une liste non exhaustive, mais évocatrice :

Troubles neurologiques (fourmillements, baisse de mémoire)

Pâleur et essoufflement liés à une anémie latente

Irritabilité ou perte d’appétit inexpliquée

Ces symptômes, rapportés dans plusieurs études récentes publiées notamment dans le European Journal of Nutrition, invitent à ne pas négliger ce point d’attention si l’on suit un régime sans viande.

La solution ne tient pas du miracle, mais d’une organisation réfléchie. On recommande désormais aux végétariens un suivi régulier et une complémentation adaptée. Les alternatives fiables incluent certains produits animaux (laitages et œufs), mais leur apport reste souvent limité. Fort heureusement, l’industrie propose aujourd’hui des aliments enrichis – céréales ou boissons végétales fortifiées –, tandis que les suppléments sous forme orale ou sublinguale représentent une sécurité appréciée. Dans certains cas persistants ou sévères, seule une prescription médicale adaptée (injections) permet d’éviter des complications plus graves.

Pour les adeptes du végétarisme, rester attentif à sa consommation de B12, opter pour les bons apports et ne pas hésiter à consulter sont devenus essentiels pour garantir un équilibre durable et préserver pleinement sa santé.