Attention : Ce fruit au petit-déjeuner pourrait nuire à votre glycémie !

Il m'arrive fréquemment de constater que mes patients font régulièrement cette erreur. Est-ce que cela vous intrigue de savoir de quelle erreur il s'agit ?

Tl;dr Le petit-déjeuner peut affecter la glycémie.

Certaines habitudes alimentaires matinales peuvent être déconseillées.

Les bananes, populaires au petit-déjeuner, peuvent augmenter la glycémie.

Choisir une banane verte ou jaune clair peut aider à stabiliser la glycémie.

Savoir bien choisir pour son petit-déjeuner

« Je vois souvent mes patients commettre cette erreur. » Ce sont les mots d’un médecin à propos des mauvais choix alimentaires que nous faisons au petit-déjeuner. Ce premier repas de la journée est essentiel pour éviter les coups de fatigue et les fringales jusqu’à midi. Mais attention, certains choix alimentaires peuvent être néfastes pour notre santé.

La banane : un fruit à consommer avec modération au petit-déjeuner

Le Dr Saurabh Sethi, gastro-entérologue en Californie, met en avant un fruit très populaire au petit-déjeuner mais qui peut avoir des conséquences sur notre glycémie : la banane. Consommée en smoothie, elle pourrait « réduire les bienfaits antioxydants » des autres fruits et augmenter « la charge en glucides simples de votre smoothie, ce qui peut entraîner des pics rapides de sucre dans le sang ».

Malgré cela, la banane reste un fruit bénéfique pour notre santé. Riche en fibres, en potassium, en vitamine B6 et en vitamine C, elle a toute sa place dans notre alimentation. Cependant, il est préférable de la consommer mûre plutôt qu’en smoothie. En effet, les bananes mûres contiennent 12g de sucre pour 100g de fruit et un index glycémique de 55. A contrario, une banane verte a un index glycémique de 35. Il est donc recommandé de choisir une banane verte ou jaune clair pour le petit-déjeuner afin de stabiliser sa glycémie.

