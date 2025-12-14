Le fruit le plus sain selon le CDC n’est pas, contre toute attente, l’avocat

Selon une récente analyse menée par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le fruit considéré comme le plus bénéfique pour la santé ne serait pas l’avocat, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser.

Tl;dr Le CDC classe la tomate fruit le plus sain.

classe la tomate fruit le plus sain. Les tomates surpassent l’avocat selon la densité nutritionnelle.

Cuites, elles offrent encore plus de bénéfices santé.

La tomate détrône l’avocat : un classement surprenant du CDC

Qui aurait parié que la star incontestée des réseaux sociaux, l’avocat, se verrait un jour ravir sa place de « superfruit » ? Selon une récente analyse menée par le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), c’est pourtant bien la tomate, souvent oubliée sur nos étals, qui s’impose aujourd’hui comme le fruit le plus sain. Une révélation qui bouleverse les idées reçues à l’ère où l’assiette se veut aussi esthétique que nutritive.

Derrière le classement : la science de la densité nutritionnelle

Pour établir ce palmarès, les chercheurs du CDC ont adopté une approche rigoureuse : évaluer chaque fruit et légume en fonction du nombre de nutriments essentiels apportés pour une quantité donnée de calories. Ce système, baptisé « Powerhouse Fruits and Vegetables (PFV) », attribue un score selon la teneur en vitamines A, C, K, fibres, potassium et autres éléments majeurs pour la santé. Et là où beaucoup de fruits affichent une forte teneur en sucres naturels ou en calories, la tomate tire son épingle du jeu : faible en calories, mais riche en composés bénéfiques.

L’atout santé insoupçonné de la tomate

Si l’on s’en tient aux chiffres publiés par le CDC, la densité nutritionnelle des tomates atteint 20,37 – un score qui devance largement celui d’autres fruits populaires. Mais alors, pourquoi ce résultat ? Tout simplement parce que les tomates concentrent plusieurs nutriments clés :

Lycopène , antioxydant phare pour le cœur et contre le stress oxydatif ;

, antioxydant phare pour le cœur et contre le stress oxydatif ; Vitamine C , essentielle à l’immunité et à l’éclat de la peau ;

, essentielle à l’immunité et à l’éclat de la peau ; Potassium , incontournable pour réguler la tension artérielle ;

, incontournable pour réguler la tension artérielle ; Vitamines K et folates, favorisant os solides et renouvellement cellulaire.

À noter que consommée cuite — dans une sauce ou un ragoût — la tomate libère davantage de lycopène assimilable. Mieux encore, associer tomates et bonnes graisses (comme l’huile d’olive) optimise leur potentiel nutritionnel.

S’intégrer à toutes les tables sans effort

Que faire pour bénéficier au maximum des bienfaits de ce fruit souvent considéré comme un légume ? Les possibilités abondent : tranchée crue dans une salade estivale ou déposée sur une tartine gourmande, mijotée dans une sauce maison ou simplement rôtie au four avec quelques herbes fraîches… La tomate séduit par sa polyvalence et s’intègre sans peine à tous les repas.

Si la mode était à l’avocat, il est peut-être temps d’accorder davantage d’attention à la tomate — sans oublier toutefois qu’un régime varié reste le meilleur garant d’une bonne santé.