Pourquoi les médecins encouragent la consommation d’avocat et de tomate ensemble

Pourquoi un médecin vous conseille-t-il de combiner l'avocat et la tomate dans votre alimentation ? Les raisons sont fascinantes.

Tl;dr La combinaison d’avocat et de tomate multiplie par sept l’absorption de lycopène, bénéfique pour le cœur.

L’avocat favorise l’absorption des vitamines A, D, E, et K contenues dans la tomate.

La consommation conjointe de ces deux super-aliments aide à prévenir les pics de glycémie et favorise une énergie durable.

Le duo avocat-tomate est plus qu’un simple mariage gastronomique. Selon la docteure Kristie Leong, ce tandem de super-aliments joue un rôle clé dans notre santé.

Un cocktail de bienfaits

L’avocat et la tomate, chacun réputé pour sa richesse en nutriments, ont une synergie particulière lorsqu’ils sont consommés ensemble. Leong explique : « Lorsque vous mangez de l’avocat avec de la tomate, vous absorbez 7 fois plus de lycopène pour le cœur que vous ne le feriez avec la tomate seule, ».

L’avocat, riche en graisses saines, facilite l’absorption du lycopène contenu dans la tomate. Ce puissant antioxydant, soluble dans les graisses, nécessite justement de la matière grasse pour être efficacement absorbé par l’organisme.

Une absorption optimisée

La tomate renferme les vitamines A, D, E, et K, des nutriments qui ont également besoin de graisse pour être absorbés. L’avocat fournit cette graisse nécessaire, maximisant ainsi l’absorption de ces vitamines par l’organisme.

Un équilibre glycémique

La tomate contient des sucres naturels, mais associée aux graisses saines et aux fibres de l’avocat, elle favorise une réponse glycémique équilibrée. Cela aide à prévenir les pics de sucre dans le sang et favorise des niveaux d’énergie durables.

Des recettes savoureuses et saines

Avocat et tomate peuvent être associés dans une multitude de plats savoureux et sains. Salade, toast, guacamole, omelette ou wrap, les possibilités sont nombreuses pour profiter de leurs bienfaits combinés.

Ces deux super-aliments offrent également d’autres avantages. Le lycopène contenu dans la tomate a été associé à un risque plus faible de certains cancers. Les avocats et les tomates contiennent des composés anti-inflammatoires qui aident à réduire le risque de maladies chroniques. Ensemble, ils favorisent une digestion régulière et préviennent la constipation. De plus, ils sont idéaux pour la perte et le maintien du poids.