Découvrez les super-aliments à savourer cet automne pour booster votre santé !

Ces derniers sont idéaux pour vous revigorer et vous protéger contre les virus saisonniers. Vous sentez-vous prêt à booster votre énergie et à renforcer votre système immunitaire ?

Tl;dr L’automne offre des aliments nutritifs pour renforcer la santé.

Fruits d’automne, agrumes, légumes et ail offrent divers avantages nutritionnels.

Les champignons d’automne sont également bénéfiques pour la santé.

Une saison de bien-être : l’automne

À l’aube de l’automne, nous avons l’occasion de renouer avec les saveurs de délicieux aliments, qui, en plus de leur goût exquis, sont réputés pour leurs bienfaits pour la santé. Ils sont parfaits pour faire le plein d’énergie et éloigner les virus saisonniers.

Les fruits d’automne, une richesse nutritionnelle

Les fruits d’automne sont à l’honneur. Pensez à la châtaigne, un fruit riche en fer, calcium et potassium. Cependant, sachez modérer sa consommation en raison de sa teneur en sucres. Le coing, souvent associé à nos grands-mères, est une autre source de nutriments. Son goût légèrement acidulé est idéal pour les compotes d’automne. Il est riche en pectines, vitamine C et potassium.

Les agrumes, une source de vitamine C

L’automne est aussi une saison pour faire le plein de vitamine C. Prenez par exemple l’orange, dont le jus frais est une source incontestable de cette vitamine essentielle, ainsi que d’antioxydants, sans sucre ajouté. « Rappelons que les agrumes doivent se consommer rapidement une fois pressés », précise un nutritionniste.

Les légumes d’automne, des alliés santé

Les légumes d’automne ne sont pas en reste. Le poireau, par exemple, est un aliment à faible teneur en calories, apprécié pour sa saveur et ses propriétés nutritionnelles. Il contient des fibres et des vitamines, bénéfiques pour la santé. Le panais et le potiron sont également de bons choix pour leurs richesses en fibres, potassium et antioxydants. De plus, l’ail, un superaliment de l’automne, offre des bienfaits protecteurs contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Enfin, l’automne est également la saison des champignons. Peu caloriques et riches en vitamines et minéraux, ils sont bénéfiques pour la santé intestinale. Qu’ils soient crus ou cuits, ils sont toujours nutritifs. Cependant, évitez les champignons en conserve, souvent trop salés, et consultez votre pharmacien avant de consommer des champignons sauvages.