Excès de matcha : quels risques pour le foie, le cœur et l’équilibre nutritionnel ?

Une consommation excessive de matcha peut entraîner des effets indésirables sur la santé, notamment sur le foie, le cœur et l’équilibre nutritionnel. Les experts alertent sur les risques liés à un excès de cette boisson populaire.

Tl;dr Matcha en excès peut affecter foie, fer et cœur.

Les poudres concentrent fluor et aluminium naturels.

La modération reste la clé pour la santé globale.

Matcha : entre rituel bien-être et vigilance sanitaire

Ces dernières années, le matcha, célèbre pour sa couleur éclatante et son profil antioxydant, s’est imposé bien au-delà des salons de thé traditionnels. Devenu un symbole de rituel quotidien, il séduit par ses promesses de vigilance accrue et de bienfaits pour la santé. Pourtant, derrière cette image flatteuse, se cachent des zones d’ombre qui méritent une attention nuancée, surtout lorsque la consommation dépasse la simple tasse.

Des effets discrets, mais notables sur le foie et l’absorption du fer

Derrière l’aura bienfaitrice du matcha, les spécialistes alertent sur certains risques liés à une consommation excessive. Les catéchines, notamment l’EGCG, protègent les cellules, mais peuvent, à fortes doses – notamment via compléments ou ingestion rapide à jeun –, exercer une pression sur le foie. Des études soulignent que des apports élevés provoquent une élévation des enzymes hépatiques et risquent d’altérer le fonctionnement hépatique, même sans symptôme visible. La question du fer n’est pas en reste : les tanins du matcha se lient au fer non héminique présent dans les végétaux, freinant ainsi son assimilation. À long terme, ce phénomène peut insidieusement conduire à une baisse du taux d’hémoglobine chez ceux dont les réserves sont déjà basses ou qui suivent un régime végétarien strict.

Cœur, énergie… et composés indésirables : prudence sur la quantité

Au-delà de ses vertus stimulantes dues à la présence combinée de caféine et de L-théanine – synonyme de concentration et d’éveil –, le matcha consommé en grande quantité peut dérégler certains équilibres. Des doses importantes favorisent des pics de fréquence cardiaque, des troubles du sommeil ou accentuent l’excitation nerveuse ; ceci concerne tout particulièrement les personnes sensibles à la caféine ou présentant un terrain cardiovasculaire fragile. Autre point rarement évoqué : contrairement au thé vert classique, le matcha utilise la feuille entière réduite en poudre, concentrant naturellement des éléments comme le fluor ou l’aluminium. À long terme, leur accumulation pourrait influer sur la densité osseuse ou fragiliser les reins. Choisir un fournisseur reconnu pour ses contrôles qualité s’avère donc essentiel.

Voici quelques points à surveiller si votre consommation devient régulière :

Doses élevées : impact potentiel sur foie et absorption du fer.

: impact potentiel sur foie et absorption du fer. Caféine concentrée : effets possibles sur cœur et sommeil.

: effets possibles sur cœur et sommeil. Présence accrue de fluor/aluminium : risques rénaux ou osseux en cas d’abus.

L’équilibre avant tout : repenser son rapport au matcha

S’il est indéniable que préparer son matcha chaque matin confère un certain apaisement mental – voire un sentiment de manque en cas d’oubli –, ce rituel ne doit pas devenir source de tension ni perturber l’équilibre alimentaire global. En définitive, savourer ce breuvage dans le cadre d’une alimentation variée demeure le meilleur gage pour profiter sereinement de ses atouts sans s’exposer aux écueils silencieux que cachent parfois les tendances santé les plus populaires.