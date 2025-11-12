Un chirurgien cardiaque explique pourquoi manger des œufs quotidiennement favoriserait la longévité

Un chirurgien cardiaque met en avant la consommation quotidienne d’œufs, évoquant leurs bienfaits potentiels sur la santé et la longévité. Son point de vue s’appuie sur des recherches récentes qui réhabilitent cet aliment longtemps controversé.

Tl;dr Les œufs, source majeure de nutriments essentiels.

Le lien œufs-cholestérol est largement exagéré.

Consommation quotidienne recommandée pour la santé cardiaque.

Œufs : un concentré de nutriments à portée de tous

Longtemps débattue, la place des œufs dans notre alimentation suscite encore de nombreuses interrogations. Sont-ils réellement dangereux pour le cœur, ou au contraire, représentent-ils l’un des atouts santé les plus accessibles ? Pour le docteur Jeremy London, chirurgien cardiothoracique fort de plus de 25 ans d’expérience clinique, il est temps de clarifier les choses : intégrer les œufs chaque jour à son menu serait l’un des choix les plus avisés en matière de vitalité et de prévention.

Riche en protéines complètes, chaque œuf renferme les neuf acides aminés essentiels dans des proportions idéales. À cela s’ajoutent une palette précieuse de vitamines — comme la vitamine D, clé du système immunitaire et de l’équilibre du calcium, ou la vitamine B12, essentielle au métabolisme énergétique — ainsi que des minéraux incontournables et des antioxydants puissants (lutéine, zéaxanthine). Il ne faudrait pas non plus sous-estimer l’apport en choline, élément fondamental pour la mémoire, le fonctionnement du foie et la santé cellulaire.

Cholestérol : une réputation à nuancer

L’inquiétude autour du cholestérol présent dans les œufs demeure tenace. Jadis accusés d’élever dangereusement le taux sanguin, les œufs font désormais l’objet d’un consensus renouvelé parmi les experts. Comme le précise le Dr London, pour environ 70 % de la population dite « hypo-répondante », la consommation régulière d’œufs n’entraîne qu’une modification minime, voire nulle, du cholestérol sanguin. Pour les « hyper-répondants » (30 %), cette hausse reste généralement modérée et équilibre à la fois le LDL (« mauvais » cholestérol) et le HDL (« bon »), maintenant ainsi un rapport sain.

Au bout du compte, c’est donc moins l’œuf isolément qui pose question que l’ensemble du mode alimentaire adopté au quotidien.

Cœur : des bienfaits inattendus

On pourrait croire paradoxal d’associer « œufs » et « santé cardiovasculaire ». Pourtant, consommés intelligemment — entiers et idéalement enrichis en oméga-3 — ils contribuent à réguler la satiété grâce à leurs protéines et lipides insaturés. Le Dr London souligne également que certains bénéfices sont encore sous-estimés :

Soutien aux fonctions endothéliales (santé vasculaire)

Lutte contre l’inflammation chronique

Diminution du stress oxydatif

En outre, choisir des œufs issus de poules nourries aux oméga-3 permettrait même d’abaisser significativement les triglycérides.

Manger des œufs tous les jours ?

Pour tirer pleinement parti des vertus nutritionnelles offertes par ce produit du quotidien, quelques recommandations s’imposent : préférer la cuisson douce (pochée ou mollet), opter pour des œufs pasteurisés si besoin ou enrichis en oméga-3. Associer l’œuf avec légumes frais ou céréales complètes accentuera son intérêt sur le plan cardiovasculaire.

Finalement — et cela n’a rien d’anodin par temps inflationniste — leur prix abordable rend ces alliés-santé accessibles au plus grand nombre… sans sacrifier ni goût ni diversité culinaire.