Une cure de flocons d’avoine de 48 heures ferait baisser le cholestérol durablement, selon une étude

Selon une récente étude, suivre un régime à base de flocons d’avoine pendant seulement 48 heures permettrait de réduire le taux de cholestérol sanguin sur plusieurs semaines, offrant ainsi une solution simple et rapide pour améliorer sa santé cardiovasculaire.

Tl;dr Une diète d’avoine réduit le « mauvais » cholestérol de 10 %.

L’effet persiste jusqu’à six semaines après la cure.

Les bactéries intestinales joueraient un rôle clé.

Des effets rapides et durables de l’avoine sur le cholestérol

La récente étude menée par une équipe allemande suscite l’intérêt du monde scientifique pour ses résultats prometteurs. En deux jours à peine, une alimentation basée presque exclusivement sur de l’avoine aurait permis de diminuer le taux de cholestérol LDL – souvent qualifié de « mauvais » – d’environ 10 % chez des volontaires souffrant de syndrome métabolique. Cette réduction, si elle n’égale pas celle obtenue avec certains médicaments puissants, reste notable, surtout lorsque l’on considère que les effets bénéfiques perdurent jusqu’à six semaines après la reprise d’un régime alimentaire classique.

Un protocole strict et des résultats significatifs

Dans cette expérimentation publiée dans la revue Nature Communications, trente-deux adultes atteints de syndrome métabolique ont été répartis en deux groupes. L’un a suivi une diète stricte à base d’avoine, consommant trois portions quotidiennes de 100 grammes de flocons d’avoine cuits à l’eau pendant 48 heures, accompagnées uniquement de quelques fruits ou légumes autorisés — sans sel ni sucres ajoutés. L’autre groupe témoin adoptait un régime hypocalorique différent, sans avoine. Dans le groupe « avoine », la chute du LDL a atteint environ 10 %, tandis que le cholestérol total baissait aussi sensiblement. Des effets positifs secondaires ont été observés : perte de poids modérée et baisse légère de la pression artérielle.

L’axe microbiote-intestin : une piste privilégiée

Le mécanisme sous-jacent intrigue particulièrement les chercheurs. En analysant des échantillons sanguins et fécaux, ils ont noté une augmentation des bactéries intestinales capables de transformer l’avoine en composés phénoliques comme l’acide férulique et son dérivé, la dihydroférulique. Ces molécules semblent agir favorablement sur le métabolisme du cholestérol. Comme l’explique Linda Klümpen, « la consommation d’avoine accroît certaines bactéries intestinales productrices de ces substances bénéfiques ».

Voici ce qui ressort concernant les bénéfices potentiels du protocole :

Baisse significative du LDL chez les sujets testés ;

Persistence des effets au-delà de la phase intensive ;

Mise en lumière du rôle crucial du microbiote dans cette dynamique.

Pistes futures et limites actuelles

Des essais complémentaires s’imposent toutefois avant toute généralisation, car tous les participants souffraient de syndrome métabolique – obésité abdominale, hypertension ou glycémie élevée y étant fréquentes. Un second essai mené sur six semaines avec une quantité moindre d’avoine, mais sans restriction calorique sévère, n’a pas reproduit l’effet choc initial sur le cholestérol, même si quelques bénéfices subsistaient.

Même si l’étude a reçu un appui financier d’industriels céréaliers allemands, ses auteurs assurent que les sponsors n’ont eu aucune influence sur sa conception ou son analyse. Selon Marie-Christine Simon, responsable scientifique à l’université de Bonn : « une cure régulière et brève d’avoine pourrait aider à maîtriser le cholestérol et prévenir le diabète ». De futures recherches devront déterminer si ce protocole peut réellement s’inscrire comme stratégie préventive durable pour la population générale.