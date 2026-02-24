Du sucre chaque jour est-il compatible avec une bonne santé ?

La consommation quotidienne de sucre suscite de nombreuses interrogations quant à ses effets sur la santé. Entre besoins énergétiques, plaisirs gourmands et risques potentiels, il est essentiel de comprendre les recommandations pour éviter tout impact négatif.

Tl;dr Un petit plaisir sucré quotidien reste acceptable.

Excès de sucre : risques de diabète et d’obésité.

Limiter sucres liquides et faux sucres recommandés.

Le sucre au quotidien : entre plaisir et vigilance

Les petits plaisirs sucrés, comme un dessert après le déjeuner ou un carré de chocolat en fin de repas, rythment la vie de nombreux Français. Pourtant, face aux discours alarmistes qui prônent la suppression totale du sucre, la voix d’Isabelle Proudy, diététicienne-nutritionniste installée à Rennes, invite à la nuance. Pour elle, il n’est pas nécessaire d’adopter une approche radicale tant que la consommation demeure modérée.

Mieux comprendre les recommandations officielles

L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) recommande de ne pas dépasser 100 g de sucres par jour pour un adulte, hors lactose et galactose naturellement présents dans les produits laitiers. À titre d’exemple :

une petite pomme de 100 g contient environ 10 g de sucres,

un pain au chocolat en affiche près de 12 g,

et un pot de yaourt sucré atteint facilement les 14 g.

D’après l’experte, céder à l’excès sur quelques jours – lors des fêtes ou durant les vacances – n’a rien d’alarmant pour une personne dont l’alimentation reste équilibrée sur l’année. L’organisme sait retrouver son rythme dès le retour des habitudes saines.

Trop de sucre : quels dangers concrets ?

Au-delà du simple plaisir, abuser du sucre chaque jour expose à des conséquences sérieuses. La spécialiste insiste : « C’est le meilleur moyen pour aller vers le diabète ». Outre ce risque, l’Anses met également en avant la corrélation avec le surpoids, l’obésité, mais aussi certaines maladies cardiovasculaires et cancers. Les boissons sucrées – sodas, jus concentrés ou smoothies – sont particulièrement pointées du doigt, car leur consommation favorise la prise de poids sans rassasier durablement.

En effet, selon Isabelle Proudy : « Les glucides en version liquide donnent un boost d’énergie, mais le contrecoup, c’est une fatigue et des fringales… On va remanger du sucre et c’est un cycle infernal. »

Sucres artificiels : une fausse bonne idée ?

Quant à l’usage des édulcorants, tels que l’aspartame ou la stévia, il ne constitue pas non plus une alternative idéale. L’Anses rappelle qu’il est préférable d’habituer son palais à moins de goût sucré dès le plus jeune âge plutôt que se reposer sur ces substituts faibles en calories. Au fond, tout est affaire d’équilibre : ni excès ni privation totale – le bon sens doit primer dans notre rapport quotidien au sucre.