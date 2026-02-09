Un complément alimentaire permettrait de diminuer l’agressivité jusqu’à 28 %

Une récente étude met en avant l’efficacité d’un complément alimentaire capable de diminuer l’agressivité jusqu’à 28 %. Les chercheurs soulignent un lien notable entre cette supplémentation et la gestion des comportements agressifs chez les participants.

Tl;dr L’oméga-3 réduit l’agressivité jusqu’à 28 %.

Une méta-analyse a étudié près de 4 000 participants depuis 1996.

Agressivités réactive et proactive sont impactées.

L’oméga-3, une piste sérieuse contre l’agressivité ?

On le connaissait pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, mais voilà que l’oméga-3 revient sur le devant de la scène avec un nouveau rôle potentiel : celui de modérateur de l’agressivité. Une vaste méta-analyse menée par une équipe de chercheurs de l’University of Pennsylvania, et publiée en 2024, invite à revoir notre regard sur ces acides gras essentiels présents notamment dans les huiles de poisson.

Une réduction tangible, mais pas miraculeuse

L’étude s’appuie sur les résultats de 29 essais cliniques randomisés menés entre 1996 et 2024, rassemblant au total près de 3 918 participants. Le constat : la prise d’oméga-3 sous forme de compléments alimentaires permettrait une diminution « modérée, mais significative » des comportements agressifs – jusqu’à 28 % selon certains critères. Ces résultats concernent aussi bien les enfants que les adultes, sans distinction notable liée à l’âge ou au diagnostic médical.

À noter également que ce bénéfice touche à la fois l’agressivité réactive, c’est-à-dire en réponse à une provocation, et l’agressivité proactive, plus planifiée. Une précision qui, jusque-là, manquait aux études précédentes.

L’alimentation, levier du bien-être mental ?

Si le lien entre carences nutritionnelles et troubles du comportement n’est pas nouveau – des travaux antérieurs avaient déjà suggéré un rôle préventif contre la schizophrénie –, cette étude élargit le champ des possibles. Selon le neurocriminologue Adrian Raine, qui a supervisé la méta-analyse, il serait temps d’envisager l’introduction d’oméga-3, que ce soit dans les foyers ou dans des contextes plus institutionnels comme le système judiciaire.

Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses quant aux mécanismes biologiques en jeu. L’action anti-inflammatoire des oméga-3 et leur rôle dans le bon fonctionnement cérébral pourraient contribuer à mieux réguler certaines réactions émotionnelles. Toutefois, comme souvent dans ce domaine, la prudence reste de mise : « L’oméga-3 n’est pas une solution miracle à la violence sociétale, » souligne Raine. Mais il ajoute avec conviction : « Pouvons-nous espérer un effet positif ? Les données nous y encouragent. »

Pistes pour la suite… et recommandations nuancées

Quelles conclusions pratiques tirer aujourd’hui ? Sans transformer ces résultats en prescription générale, les spécialistes recommandent néanmoins quelques gestes simples :

Miser sur deux portions hebdomadaires de poisson riche en oméga-3.

S’informer sur les compléments alimentaires adaptés à son profil.

S’accompagner d’un suivi médical si nécessaire.

Rappelons enfin que les oméga-3 sont également associés à une baisse des risques d’accidents cardiovasculaires graves. Autant de raisons, donc, pour surveiller son alimentation – tout en gardant en tête qu’un complément ne saurait remplacer un accompagnement global du comportement agressif.