Six aliments incontournables pour protéger votre cœur et réduire le risque de maladies cardiovasculaires

Adopter une alimentation équilibrée peut jouer un rôle clé dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Certains aliments, reconnus pour leurs bienfaits sur la santé du cœur, permettent de réduire efficacement les risques liés aux problèmes cardiaques.

Tl;dr Six aliments réduisent les risques cardiovasculaires.

Privilégier fruits, légumes, légumineuses, noix, poisson, produits laitiers entiers.

La variété alimentaire compte plus que l’exclusion d’aliments gras.

Un équilibre alimentaire revisité pour le cœur

L’alimentation idéale pour préserver la santé du cœur fait l’objet de constantes réévaluations. Une étude publiée en 2023 dans le European Heart Journal vient bousculer certaines certitudes : selon ses auteurs, la consommation régulière de six groupes d’aliments – à savoir des fruits entiers, légumes, légumineuses, noix, poisson et produits laitiers entiers – serait associée à une baisse significative des risques de maladies cardiovasculaires et de mortalité précoce.

Sous le prisme des recommandations nutritionnelles

Contrairement aux approches restrictives ou focalisées sur la réduction des lipides saturés, cette recherche met en avant la nécessité de privilégier une alimentation diversifiée et naturelle. Le score mis au point par les chercheurs recommande :

Deux à trois portions quotidiennes de fruits et légumes ;

Deux portions journalières de produits laitiers (entiers) ;

Une portion quotidienne de noix ;

Trois à quatre portions hebdomadaires de légumineuses ;

Deux à trois portions hebdomadaires de poisson.

Des alternatives telles que les céréales complètes ou des protéines animales non transformées restent acceptées en quantité modérée. Pour le Pr Andrew Mente (McMaster University), il s’agit moins d’exclure certains aliments que d’assurer une présence dominante d’options bénéfiques.

Diversité et souplesse au menu

La diététicienne Sheri Berger (El Camino Hospital Cardiac & Pulmonary Wellness Center) souligne l’originalité de cette démarche, qui mise sur la diversité plutôt que sur l’évitement strict d’ingrédients riches en graisses saturées comme les produits laitiers entiers. Selon elle : « [Les résultats] suggèrent qu’il vaut mieux consommer régulièrement des aliments de qualité que se concentrer uniquement sur la limitation des matières grasses saturées. »

Il est important de noter que l’intégration modérée des produits laitiers entiers – parfois accusés à tort – ne semble pas augmenter le risque cardiaque, ce qui va à l’encontre de conseils longtemps établis. D’ailleurs, Martha Gulati (Cedars-Sinai Smidt Heart Institute) insiste : « C’est la qualité globale du régime alimentaire qui prévaut sur tout aliment isolé. »

S’adapter sans frustration ni culpabilité

Et si certains aliments recommandés venaient à manquer dans votre quotidien ? Pas d’inquiétude particulière selon les experts : remplacer les noix par des graines (courge, chia ou lin), ou recourir aux huiles d’algues pour compenser un faible apport en oméga-3 constitue déjà une solution pragmatique.

Trop miser sur des produits ultra-transformés et riches en acides gras trans (plats industriels, fritures) limite naturellement l’espace laissé aux aliments protecteurs du cœur. Un message simple émerge donc : privilégier la variété, savourer ses repas et veiller au plaisir autant qu’à la qualité demeure le meilleur allié face au risque cardiovasculaire.