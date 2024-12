Quels poissons privilégier pour une santé optimale ? Le meilleur et le pire

Vous cherchez à améliorer votre santé grâce à la consommation de poisson ? Découvrez les meilleurs choix pour votre bien-être et ceux à éviter pour préserver votre santé.

Tl;dr Le poisson est une source de nutrition essentielle mais tous ne sont pas bons pour la santé.

Le saumon, les sardines, le flétan et le vivaneau rouge sont recommandés pour leurs bienfaits sur la santé.

La sole, le tilapia d’élevage, le requin et le thon peuvent contenir des contaminants et devraient être évités.

Le choix du poisson : une question de santé

Avec la fin de la saison de la dinde de Thanksgiving, il est temps de se tourner vers des choix alimentaires plus sains. Le poisson est souvent considéré comme une mine de nutriments bénéfiques pour la santé. Cependant, tous les poissons ne sont pas créés égaux.

Les meilleurs poissons pour votre santé

Michelle Routhenstein, diététicienne basée à New York et propriétaire du site Entirely Nourished, affirme : « Il existe une variété de poissons à privilégier pour une alimentation saine ». Parmi ceux-ci, on compte le saumon, riche en protéines et en acides gras oméga-3, bénéfiques pour le cœur et le cerveau, et les sardines, riches en oméga-3, en protéines et en autres nutriments. Le flétan est également un choix populaire, apprécié pour sa saveur et sa polyvalence en cuisine, tout en étant riche en protéines et en de nombreux nutriments essentiels. Enfin, le vivaneau rouge est considéré comme l’un des poissons les plus savoureux et les plus sains, riche en acides gras oméga-3.

Les poissons à éviter

Cependant, certains poissons peuvent présenter des risques pour la santé. La sole, par exemple, est considérée comme malsaine en raison de sa teneur élevée en sodium et de son faible apport en nutriments essentiels pour le cœur. Le tilapia d’élevage peut également être malsain ou dangereux à consommer en raison de certaines pratiques d’élevage. Le requin et le thon peuvent contenir des niveaux élevés de mercure, qui peuvent être dangereux pour la santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

En somme, bien que le poisson soit une source de nutrition essentielle, il est important de faire des choix éclairés pour garantir que les poissons que nous consommons sont bénéfiques pour notre santé.