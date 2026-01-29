Manger de la viande favoriserait la longévité, selon une étude, mais il y a un bémol

Une récente étude révèle que les personnes consommant de la viande auraient plus de chances d’atteindre le cap des 100 ans. Toutefois, cette corrélation positive s’accompagne d’une nuance importante, suggérant que d’autres facteurs pourraient entrer en jeu.

Tl;dr Centenarian rate lower chez les non-consommateurs de viande âgés.

Besoins nutritionnels changent avec l’âge avancé.

Nutrition personnalisée essentielle pour bien vieillir.

Quand la longévité s’invite dans l’assiette des seniors

Chez les personnes âgées de plus de 80 ans, la question de l’alimentation et son impact sur la longévité suscite toujours autant d’intérêt. Une récente étude menée auprès de plus de 5 000 adultes chinois suivis pendant deux décennies dans le cadre du Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey relance le débat. Les résultats ? Les personnes qui excluent totalement la viande de leur alimentation semblent moins susceptibles d’atteindre l’âge de 100 ans, comparées à leurs homologues carnivores.

Pourtant, ces conclusions ne doivent pas être interprétées trop hâtivement. Depuis des années, les bénéfices des régimes à base de plantes sont documentés : réduction du risque de maladies cardiovasculaires, diabète de type 2 ou obésité grâce, notamment, à un apport accru en fibres et une diminution des graisses saturées. Alors, comment expliquer ce paradoxe ?

L’enjeu du poids et des besoins spécifiques à l’âge avancé

D’abord, il faut rappeler que les besoins nutritionnels évoluent significativement après 80 ans. La perte naturelle de masse musculaire, la baisse d’appétit ou encore la diminution de la densité osseuse rendent ces seniors plus vulnérables à la malnutrition et à la fragilité. Selon l’étude, c’est surtout chez les individus ayant un faible poids que le lien entre absence de viande et moindre longévité se dessine. Les adultes plus âgés avec un poids normal n’affichent pas cette différence.

Autre élément marquant : seuls les régimes totalement végétaliens sont concernés par cette tendance. Les personnes intégrant au moins du poisson, des œufs ou des produits laitiers ne voient pas leur espérance de vie réduite par rapport aux consommateurs réguliers de viande. Ces aliments apportent protéines complètes, calcium, vitamine D et B12 – éléments clés pour préserver muscles et os.

Mieux manger selon son âge : une évidence confirmée

Il apparaît alors essentiel d’adapter l’alimentation aux étapes du vieillissement. Après 80 ans, maintenir le poids corporel et éviter les carences prime souvent sur la prévention des maladies chroniques à long terme. Parmi les priorités alimentaires :

Protéines pour lutter contre la fonte musculaire ;

pour lutter contre la fonte musculaire ; Calcium , vitamine D et B12 pour soutenir os et énergie ;

, vitamine D et B12 pour soutenir os et énergie ; Diversité alimentaire afin d’éviter toute forme de carence.

Les spécialistes rappellent donc qu’un régime végétarien bien construit peut rester compatible avec le grand âge… à condition d’être planifié avec soin – voire complété par des suppléments ciblés si besoin.

Pensée nuancée pour l’avenir alimentaire des seniors

La réalité s’avère nuancée : ce qui convient à un adulte jeune ne s’applique pas forcément à un octogénaire. Finalement, s’écouter et adapter ses habitudes alimentaires tout au long du parcours de vie demeure le meilleur conseil pour viser une belle longévité en bonne santé.