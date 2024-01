Réduire les risques de maladies cardiovasculaires : quelle est la routine clé ?

Chaque année, près de 18 millions de personnes dans le monde succombent aux maladies cardiovasculaires. Des chercheurs américains ont identifié l'exercice régulier comme une solution efficace pour réduire ces risques. Quelle routine sportive pourrait alors être la plus bénéfique pour notre cœur ?

L’activité physique, un bouclier contre les maladies cardiovasculaires

Le constat est alarmant : chaque année, les maladies cardiovasculaires sont responsables de près de 18 millions de décès à travers le monde. En France, elles figurent parmi les principales causes de mortalité. Ces maladies, qui englobent divers troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins, peuvent mener à des complications graves telles que les infarctus, les AVC et les insuffisances cardiaques.

La recherche, une lumière dans l’obscurité

Face à cette réalité, des chercheurs de l’université de l’Iowa aux États-Unis ont décidé d’investiguer. Leur objectif ? Identifier des solutions pour réduire les risques. Leur étude, publiée le 17 janvier sur le site Oxford Academic, a mis en exergue l’importance d’une routine sportive dans la prévention des troubles cardiovasculaires.

Cardio ou musculation : le verdict de l’étude

Pour mener à bien leur recherche, les scientifiques ont ciblé 406 adultes âgés de 35 à 70 ans, tous en surpoids, obèses ou hypertendus. Les participants ont été répartis en quatre groupes : musculation, cardio, une combinaison des deux, et un groupe témoin sans exercice. Sur une année, ils ont effectué trois sessions d’exercices supervisés par semaine. Les chercheurs ont analysé plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire à chaque étape de l’étude.

Des résultats pour une vie meilleure

Les résultats sont sans appel. L’exercice de cardio, seul ou combiné à la musculation, a permis de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. A contrario, la musculation seule n’a pas eu ces bénéfices sur la santé cardiaque. Cette étude pourrait, selon les scientifiques, aider à développer des pratiques et des recommandations pour les deux milliards d’adultes en surpoids ou obèses dans le monde, présentant un risque accru de maladies cardiovasculaires.