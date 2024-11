6 signes insolites de carence en calcium : comment réagir ?

Découvrez 6 signes insolites de carence en calcium et comment y remédier!

Tl;dr Le calcium est essentiel pour la santé des os, la fonction nerveuse, la santé cardiaque et la régulation de l’humeur.

Des symptômes moins connus de carence en calcium peuvent inclure des picotements dans les doigts et les orteils, une fatigue inexpliquée, des problèmes de déglutition, des problèmes dentaires malgré une bonne hygiène buccale, des changements d’humeur fréquents ou de l’anxiété, et une peau sèche.

En cas de symptômes, il est recommandé de consulter un professionnel de santé et d’ajuster son régime alimentaire ou de prendre des suppléments.

Les signes moins connus de la carence en calcium

Le calcium est reconnu pour son rôle capital dans la santé de nos os. Cependant, ce minéral essentiel joue également un rôle crucial dans le fonctionnement des nerfs, la santé du cœur et même la régulation de l’humeur.

Des symptômes surprenants

Certains signes moins évidents peuvent indiquer une carence en calcium. Les picotements dans les doigts et les orteils, par exemple, peuvent être un indicateur précoce de faibles niveaux de calcium. Ce phénomène, connu sous le nom de paresthésie, se produit lorsque le calcium, essentiel à la signalisation nerveuse, est insuffisant, entraînant des sensations de fourmillement, d’engourdissement ou même de « rampement » sur la peau.

La fatigue et les problèmes de déglutition

Une fatigue persistante sans cause apparente peut également être un signe de faible taux de calcium. En effet, le calcium est essentiel à la production d’énergie cellulaire. Un manque peut donc amener vos cellules à travailler plus dur, ce qui entraîne une sensation de lenteur et une baisse d’énergie. Par ailleurs, des « difficultés à avaler » peuvent indiquer une carence en calcium, surtout s’il s’agit d’un problème persistant. En effet, un faible taux de calcium peut affecter les contractions musculaires, y compris celles de l’œsophage.

Les problèmes dentaires et les changements d’humeur

Même avec une bonne hygiène buccale, une carence en calcium peut entraîner des problèmes dentaires inattendus, comme une sensibilité accrue des dents, des caries ou des problèmes de gencives. En outre, le calcium joue un rôle dans la libération des neurotransmetteurs et son insuffisance peut contribuer à des « changements d’humeur fréquents ou de l’anxiété ».

La peau sèche et les symptômes de l’eczéma

Une peau sèche, irritée ou desquamée peut également être un signe de carence en calcium. En effet, le calcium favorise la régénération des cellules de la peau et aide à former une barrière protectrice pour retenir l’humidité.

Si vous présentez ces symptômes, il est conseillé de consulter un professionnel de santé et de faire tester vos niveaux de calcium. Pour remédier à une carence en calcium, vous pouvez apporter quelques changements à votre alimentation et à votre style de vie. Voici quelques méthodes éprouvées :