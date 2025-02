5 symptômes courants de carences en vitamines et minéraux essentiels

Un médecin de Harvard dévoile les cinq symptômes courants qui révèlent une carence en vitamines et minéraux essentiels à notre organisme.

Tl;dr Les signes physiques peuvent indiquer des carences nutritionnelles.

Les ongles cassants et l’asthénie peuvent indiquer une carence en protéines ou en fer.

Les tics musculaires involontaires peuvent être dus à une carence en magnésium.

Les signaux subtils de notre corps

Notre organisme est une machine complexe qui nous envoie constamment des signaux pour nous prévenir lorsque quelque chose ne va pas. Parmi ces signaux, il y a des symptômes physiques courants qui peuvent indiquer quelles nutriments essentiels pourraient nous manquer. Le Dr Saurabh Sethi, Gastroentérologue, diplômé de Harvard et Stanford, a récemment partagé sur Instagram les signes courants qui indiquent que votre corps a besoin de plus de nutrition.

Comprendre les signaux de votre corps

Le Dr Sethi a souligné « cinq signes clés qui pourraient signifier que vous ne recevez pas assez de nutriments essentiels. De la fatigue persistante aux problèmes de peau, ces symptômes pourraient être la façon dont votre corps signale une carence ».

Les signes d’une carence en nutriments

Parmi ces signes, on peut citer :

Les ongles cassants , qui peuvent indiquer une carence en protéines ou en fer.

, qui peuvent indiquer une carence en protéines ou en fer. Les tics musculaires involontaires , notamment des paupières ou des membres, qui peuvent être le signe d’une carence en magnésium.

, notamment des paupières ou des membres, qui peuvent être le signe d’une carence en magnésium. Les articulations qui craquent , qui peuvent être causées par un manque de vitamine D3 et de calcium.

, qui peuvent être causées par un manque de vitamine D3 et de calcium. Le grisonnement précoce des cheveux , souvent lié à une carence en vitamine B12 et en cuivre.

, souvent lié à une carence en vitamine B12 et en cuivre. Les bleus fréquents sans blessure significative, qui pourraient être dus à une carence en vitamine C et en vitamine K1.

Pour pallier ces carences, le Dr Sethi recommande une alimentation riche en produits laitiers, œufs, viandes maigres, soja, lentilles, noix, épinards, betteraves, viande rouge, poisson et céréales enrichies pour les protéines et le fer. Pour le magnésium, il conseille les noix et les graines, les légumes à feuilles vert foncé ainsi que les bananes, avocats et céréales complètes. Enfin, pour la vitamine D3 et le calcium, les produits laitiers, les graines de sésame, les légumes à feuilles vertes et les amandes sont recommandés.

Prenez soin de votre santé

Il est donc essentiel d’être à l’écoute de son corps et de ne pas ignorer ces signaux subtils. Une alimentation équilibrée et diversifiée peut prévenir ces carences et contribuer à une meilleure santé. Ainsi, chaque symptôme peut être une invitation à prendre soin de notre santé et à réévaluer nos habitudes alimentaires.