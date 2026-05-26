Manque de vitamine K : risques pour le foie, les os et les nouveau-nés – symptômes à surveiller

Une carence en vitamine K peut entraîner des complications sérieuses, affectant la santé du foie et la solidité des os, tout en exposant les nouveau-nés à un risque d’hémorragie. Identifier rapidement les symptômes permet de limiter ces dangers.

Tl;dr Carence en vitamine K : troubles hémorragiques et os fragiles.

Facteurs de risque : maladies, médicaments, malabsorption des graisses.

Prévention : alimentation riche en légumes verts et produits fermentés.

La vitamine K, un acteur clé de la santé

Depuis plusieurs années, les chercheurs s’accordent sur un point : la vitamine K joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps humain. Ce groupe de composés liposolubles ne se limite pas à favoriser la coagulation sanguine. Il intervient aussi dans le maintien d’os solides et participe activement à la prévention de diverses pathologies cardiovasculaires. En cas de carence, les répercussions peuvent être sérieuses, allant de simples saignements spontanés à des complications beaucoup plus graves.

Risques et symptômes d’une carence

Chez l’adulte comme chez le nouveau-né, une insuffisance en vitamine K expose à des risques bien identifiés. Les nourrissons, particulièrement vulnérables, peuvent développer la maladie hémorragique du nouveau-né, aussi appelée « Vitamin K Deficiency Bleeding ». Cette affection se manifeste parfois par des hémorragies internes potentiellement mortelles. Chez l’adulte, le déficit peut prendre d’autres formes : ecchymoses fréquentes, saignements prolongés après une coupure ou fragilité osseuse accrue – les fractures deviennent alors plus probables.

En cas de doute, certains signes doivent alerter :

Saignements inhabituels (gencives, nez), petits caillots sous les ongles

Diminution de la densité osseuse jusqu’à l’ostéoporose

Tendance à développer des hématomes facilement

D’où vient la carence ? Médicaments, alimentation et maladies digestives

Le manque de vitamine K trouve son origine dans différents facteurs. Certains traitements – notamment les anticoagulants – entravent son activation. De même, une prise prolongée d’antibiotiques ou une alimentation pauvre en légumes verts accroît le risque. Plus insidieux encore : certaines pathologies réduisent l’absorption des graisses indispensables au transport de cette vitamine ; citons entre autres la maladie cœliaque ou la mucoviscidose. Enfin, suite à une intervention chirurgicale digestive (comme une ablation partielle de l’intestin), l’assimilation peut s’avérer compromise.

Pour les nouveau-nés, plusieurs mécanismes expliquent leur fragilité : faible transfert placentaire de la vitamine K, immaturité hépatique et flore intestinale peu développée.

Miser sur la prévention alimentaire

Fort heureusement, combler ses besoins quotidiens reste accessible grâce à l’alimentation. Deux formes principales sont à privilégier : la vitamine K1, abondante dans les légumes à feuilles vertes (épinards, chou kale, etc.), et la K2, présente dans certains aliments fermentés ou produits animaux (fromages affinés, œufs). Selon la Harvard School of Public Health, il suffit parfois d’une portion généreuse pour couvrir ses apports journaliers (120 mcg pour les hommes adultes ; 90 mcg pour les femmes).

En cas de déficit avéré ou d’absorption difficile, un traitement par supplémentation orale – voire injectable – est envisagé sous contrôle médical.

Surveiller son statut en vitamine K demeure crucial pour prévenir saignements imprévus, fractures et complications cardiovasculaires durables.