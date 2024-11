Pourquoi il est essentiel de prendre les vitamines D et K ensemble

Pourquoi est-il essentiel de prendre toujours la vitamine D avec la vitamine K ?

Tl;dr Les vitamines D et K sont essentielles pour une vie saine.

Elles jouent un rôle crucial dans la santé des os et du cœur.

Une étude indienne de 2022 confirme leur interaction synergique.

Les vitamines D et K : des alliées indispensables pour votre santé

Nous savons tous que la vitamine D est essentielle pour la santé des os et le système immunitaire. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c’est que cette vitamine, associée à la vitamine K, est cruciale pour notre organisme. Elles ont toutes deux des fonctions uniques et leur association favorise une santé optimale.

La vitamine D et la vitamine K : une synergie pour la santé des os

La vitamine D joue un rôle clé dans l’absorption du calcium. Elle aide les intestins à absorber le calcium provenant des aliments et des compléments alimentaires. Cependant, sans la vitamine K, le calcium pourrait se retrouver au mauvais endroit, comme les tissus mous, les artères, ou les reins. En effet, la vitamine K active les protéines qui guident le calcium vers les os et les dents, tout en prévenant son accumulation dans les vaisseaux sanguins et les organes.

Par ailleurs, la vitamine K active l’ostéocalcine, une protéine présente dans les os qui se lie au calcium et facilite sa déposition dans la matrice osseuse. Ainsi, ces deux vitamines ne se contentent pas d’augmenter l’apport en calcium, mais contribuent également au renforcement physique des os au fil du temps.

Un soutien pour la santé du cœur et des artères

Les vitamines D et K jouent également un rôle positif pour la santé cardiaque. La vitamine K prévient la calcification artérielle, qui peut entraîner un risque accru d’athérosclérose et d’autres maladies cardiovasculaires. La vitamine D, quant à elle, maintient le fonctionnement général du système cardiovasculaire, tandis que la vitamine K évite l’accumulation de calcium dans les vaisseaux sanguins, prévenant ainsi la formation de plaques ou, plus généralement, le durcissement et le rétrécissement de ces artères.

Les vitamines D et K sont essentielles pour la fonction immunitaire

Les vitamines D et K améliorent également d’autres fonctions corporelles au-delà de la santé des os et du système cardiovasculaire. La vitamine D améliore la régulation du système immunitaire pour lutter contre les infections, tandis que la vitamine K soutient les cellules immunitaires en les aidant à éviter une inflammation excessive dans l’organisme, prévenant ainsi les maladies chroniques.

Une étude indienne confirme l’interaction synergique des vitamines D et K

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Institut de Technologie Alimentaire Amity et de l’Université d’Agriculture et de Technologie Sardar Vallabhbhai Patel a mis en évidence une relation synergique entre les vitamines D et K sur la santé des os et du système cardiovasculaire. Les chercheurs ont conclu que « la vitamine K2 s’est avérée efficace dans la gestion de l’ostéoporose et la prévention des fractures. De plus, selon les quelques recherches incluses dans cette revue systématique, la supplémentation conjointe peut également améliorer la santé cardiovasculaire ».