Pourquoi la présence de ce minéral dans l’avocat active la vitamine D dans le corps ?

Découvrez pourquoi la présence de ce minéral dans l'avocat active la vitamine D dans votre corps !

Tl;dr La vitamine D nécessite du magnésium pour son activation.

L’avocat est une source importante de magnésium.

Le magnésium joue un rôle crucial dans de nombreux processus corporels.

Le lien vital entre la vitamine D, le magnésium et les avocats

La vitamine D est essentielle pour la santé de nos os et de notre système immunitaire. Mais saviez-vous qu’elle nécessite un processus d’activation en deux étapes pour fonctionner, impliquant le foie et les reins, et nécessitant un autre nutriment actif, le magnésium ?

Les avocats, une source surprenante de magnésium

Riche en nutriments, dont le magnésium, l’avocat joue un rôle clé dans l’initiation de l’action de la vitamine D. Un avocat de taille moyenne contient environ 58 mg de magnésium, contribuant largement à l’apport quotidien recommandé (360-410 mg). Le magnésium participe à plus de 300 processus enzymatiques dans l’organisme, notamment la fonction musculaire et nerveuse, la régulation du taux de sucre dans le sang et la production d’énergie.

Le rôle crucial du magnésium dans l’activation de la vitamine D

La vitamine D, plus proche d’une hormone que d’une vitamine traditionnelle, est synthétisée par la peau en réponse à la lumière du soleil et doit être activée par un processus en deux étapes. Le magnésium agit comme un régulateur essentiel de ce processus en facilitant l’activité des enzymes nécessaires pour convertir la vitamine D en sa forme active. Sans magnésium suffisant, l’activation de la vitamine D peut être altérée, même si une personne bénéficie de suffisamment de soleil ou prend des suppléments de vitamine D.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’importance de l’activation de la vitamine D

La vitamine D activée favorise la calcification de tout le calcium absorbable par les intestins pour fournir des quantités suffisantes dans le sang, destinées à être déposées dans les os. Sans vitamine D activée, le taux de calcium peut chuter, entraînant une faiblesse osseuse, une augmentation des risques de fractures et l’ostéoporose, entre autres. La forme active de la vitamine D, le calcitriol, joue un rôle dans la croissance et la différenciation, principalement des cellules de la peau, des muscles et du système immunitaire. Ainsi, une carence en vitamine D peut provoquer des problèmes tels qu’une cicatrisation lente des plaies, une perte de cheveux et une fatigue.

L’avocat fournit un mélange de nutriments qui contribuent à la synergie du magnésium et de la vitamine D. Outre les sources naturelles de magnésium, les avocats fournissent des graisses saines, nécessaires pour l’assimilation des vitamines liposolubles comme la vitamine D. Ainsi, consommer des avocats peut aider à augmenter l’absorption et l’activation de la vitamine D.

Autres sources importantes de magnésium

Le magnésium se trouve dans une variété d’aliments d’origine végétale et animale, ce qui le rend accessible grâce à une alimentation équilibrée. Outre les avocats, les légumes à feuilles vertes, les noix et les graines, les céréales complètes et le chocolat noir sont d’excellentes sources de magnésium.