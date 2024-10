Vitamine D en septembre : Est-ce le moment idéal ?

Avec l'arrivée de l'automne, la luminosité diminue, ce qui peut accroître le risque de manquer de vitamine D. Ce changement de saison affecte-t-il votre moral ?

Manque de lumière automnal et risque de carence en vitamine D

L’automne, avec son ciel gris et sa lumière tamisée, est propice à une carence en vitamine D, une vitamine essentielle pour notre organisme. Produite principalement grâce à l’exposition au soleil, elle joue un rôle crucial dans l’assimilation et la fixation des minéraux indispensables à la solidité et à la croissance des os, comme le calcium et le phosphore. Elle stimule également notre système immunitaire et aide à réduire les inflammations, notamment celles provoquées par les virus saisonniers.

Il est recommandé de commencer une cure de vitamine D dès l’arrivée de l’automne, soit en octobre/novembre, pour éviter une carence pendant les mois les plus sombres. Cette supplémentation peut être prolongée jusqu’au début du printemps si nécessaire. Le Dr Patrick Aubé, médecin généraliste, précise : « Le bénéfice optimal pour la santé est généralement obtenu avec 800 Unités Internationales (UI) de Vitamine D par jour. Il est préférable d’obtenir cette supplémentation par un apport quotidien« .

Qui est le plus à risque de carence en vitamine D ?

Certaines populations sont plus à risque de carence en vitamine D, notamment les nouveau-nés et les nourrissons, les personnes âgées, les femmes enceintes et ménopausées, et les individus à peau mate ou foncée. Ces groupes peuvent bénéficier d’une supplémentation en vitamine D pour compenser leur manque d’exposition au soleil ou leur incapacité à synthétiser suffisamment de vitamine D.

