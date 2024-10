Avocat ou Goyave : Lequel est le plus sain?

Avocat contre Goyave : Quel est le fruit le plus sain pour votre santé ?

Tl;dr L’avocat et la goyave sont deux fruits nutritifs populaires.

Chaque fruit offre des avantages nutritionnels uniques.

Le choix entre l’avocat et le goyavier dépend des besoins nutritionnels individuels.

Avocat et Goyave : Un duel nutritionnel

Il est indéniable que l’avocat et la goyave sont deux fruits largement appréciés pour leurs bienfaits nutritionnels. Ces deux fruits détiennent des atouts nutritionnels uniques et sont considérés parmi les fruits les plus nutritifs. Malgré la popularité croissante de l’avocat et ses photos attrayantes sur Instagram, le goyavier continue de briller.

Avocat ou Goyavier : Que choisir ?

L’avocat, connu pour sa teneur élevée en fer, contient 0,55 mg pour 100 grammes, tandis que la goyave n’en contient que 0,26 mg. De plus, l’avocat est moins sucré, avec 0,66 grammes par 100 grammes, contre 8,92 grammes pour la goyave. Il fournit également plus de magnésium (29 mg contre 22 mg pour le goyavier) et de fibres alimentaires (6,7 g contre 5,4 g). L’avocat apporte également plus d’énergie alimentaire, avec 160 kcal par 100 grammes, contre 68 kcal pour la goyava. En outre, il contient plus de phosphore et de vitamine B6.

Les atouts de la goyave

« Cependant, le profil nutritionnel du humble goyavier n’est pas à prendre à la légère. » Il offre plus de protéines, avec 2,55 grammes par 100 grammes, contre 2 grammes pour l’avocat. La goyave a également une teneur en eau plus élevée (80,8 g contre 73,23 g) et plus de calcium (18 mg contre 12 mg). De plus, le goyavier a des quantités plus élevées de manganèse et de vitamine A.

Populaires et Bénéfiques

La popularité de chaque fruit indique les préférences différentes et l’argent que les gens sont prêts à dépenser sur chacun. L’avocat a été loué pour ses bienfaits pour les soins capillaires et est excellent pour la récupération capillaire grâce à l’huile naturelle qu’il fournit, laissant les cheveux doux, souples et lissés. Pendant ce temps, les feuilles de goyavier sont un remède éprouvé pour inverser la chute des cheveux et les frisottis.

Les deux fruits sont de bonnes sources de nutriments essentiels. Par conséquent, choisir entre l’avocat et le goyavier dépend des besoins et des préférences alimentaires individuels.