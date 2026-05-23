Une experte en nutrition formée à Harvard révèle l’aliment à consommer avant les repas contre les ballonnements

Une spécialiste de la nutrition formée à Harvard partage ses conseils pour limiter les ballonnements. Elle révèle qu’un aliment consommé avant les repas pourrait aider à améliorer le confort digestif et favoriser une meilleure sensation de bien-être après manger.

Tl;dr Les feuilles amères stimulent la digestion et le foie.

L’arugula favorise le microbiome intestinal et l’absorption.

Manger amer avant le repas réduit l’inconfort digestif.

Depuis des siècles, les feuilles amères occupent une place privilégiée dans de nombreuses traditions culinaires, où elles précèdent souvent les plats principaux. Aujourd’hui, cette habitude ancestrale retrouve toute son actualité grâce aux recommandations de la spécialiste en nutrition et santé intestinale, la Dre Amy Shah. Pour elle, intégrer quelques feuilles d’arugula sauvage – autrement dit la roquette – juste avant le repas peut transformer notre digestion.

Des bienfaits confirmés par la science moderne

Ce n’est pas un hasard si ces végétaux amers reviennent en force dans nos assiettes. D’après la Dre Amy Shah, le goût amer active des récepteurs spécifiques sur la langue mais aussi tout au long du tube digestif. Cette stimulation déclenche plusieurs réactions en chaîne : sécrétion de salive, d’acide chlorhydrique, de bile et d’enzymes pancréatiques. Ensemble, ces fluides préparent le corps à digérer efficacement protéines, graisses et glucides. La Dre précise que ce mécanisme naturel permet notamment de limiter les inconforts courants tels que les ballonnements ou les gaz après un repas copieux.

L’arugula : un allié pour l’intestin… et plus encore

Outre ses vertus digestives, l’arugula apporte des fibres prébiotiques nourrissant les bonnes bactéries comme Bifidobacteria ou Lactobacilli. Ce renforcement du microbiome intestinal favorise non seulement la santé du côlon mais protège également la barrière intestinale. Autre avantage moins connu : les composés soufrés présents dans cette salade stimulent les enzymes du foie responsables de la détoxification, tandis que ses antioxydants – dont la vitamine C et la quercétine – protègent les cellules hépatiques face au stress oxydatif.

La Dre recommande une approche progressive pour apprivoiser leur amertume : commencer par mâcher lentement quelques feuilles fraîches – arugula sauvage, pissenlit ou endive – dix à quinze minutes avant un repas riche en protéines ou en graisses (œufs, viandes, plats crémeux). Voici ce que cela permet concrètement :

Soutenir une meilleure assimilation des nutriments essentiels ;

Diminuer la fermentation des aliments mal digérés ;

Maintenir l’équilibre du microbiote intestinal.

Loin d’être une simple curiosité diététique, ce rituel puise autant dans l’héritage de l’Ayurveda que dans celui de la médecine traditionnelle chinoise. À l’aube d’un intérêt renouvelé pour le lien entre alimentation et santé globale, ces conseils font écho à une conviction partagée : accorder sa confiance aux vertus discrètes – mais puissantes – des plantes amères.