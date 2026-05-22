Cinq aliments insoupçonnés qui nuisent à vos dents, selon un expert renommé

Certains aliments réputés inoffensifs pourraient nuire à la santé bucco-dentaire. Un spécialiste met en lumière cinq produits du quotidien, souvent consommés sans méfiance, qui s’avèrent néfastes pour l’émail et la solidité des dents.

Tl;dr Certains aliments « sains » nuisent à la santé dentaire.

Fruits secs, biscuits, yaourts sucrés : attention aux sucres cachés.

Méfiez-vous des condiments sucrés et du grignotage.

Des « aliments sains » qui menacent l’équilibre bucco-dentaire

On pense souvent bien faire en troquant les bonbons ou sodas contre des en-cas réputés plus vertueux. Pourtant, selon le spécialiste américain Dr Miles Madison, certains de ces aliments – jugés bons pour la santé – pourraient sérieusement compromettre notre santé dentaire. Sa mise en garde fait écho à un constat global dressé par l’OMS : près de 3,7 milliards de personnes dans le monde souffrent d’une mauvaise santé buccale. La vigilance ne concerne donc pas uniquement les friandises.

Sucres cachés et texture problématique : un danger insoupçonné

La nature de l’aliment, sa consistance et sa capacité à rester coincé dans la bouche jouent aussi un rôle clé. En effet, le risque ne provient pas seulement du sucre visible, mais également des aliments qui se transforment en sucre ou qui collent longuement aux dents. Parmi les principaux incriminés :

Fruits secs : très riches en sucres concentrés et ultra-collants, ils favorisent la prolifération des bactéries responsables des caries.

très riches en sucres concentrés et ultra-collants, ils favorisent la prolifération des bactéries responsables des caries. Crackers et chips : ces snacks salés semblent inoffensifs mais libèrent rapidement des sucres simples lorsqu’on les mâche ; leurs particules restent coincées entre les dents, faisant le bonheur des bactéries cariogènes pendant des heures.

ces snacks salés semblent inoffensifs mais libèrent rapidement des sucres simples lorsqu’on les mâche ; leurs particules restent coincées entre les dents, faisant le bonheur des bactéries cariogènes pendant des heures. Yaourts aromatisés : souvent plébiscités pour leurs vertus digestives, ils peuvent contenir autant de sucre qu’un dessert classique.

souvent plébiscités pour leurs vertus digestives, ils peuvent contenir autant de sucre qu’un dessert classique. Sauces comme le ketchup ou la sauce barbecue : véritables concentrés de sucres ajoutés ; un simple sachet peut rivaliser avec une portion de sucre pur.

L’importance du temps passé en bouche… et d’autres mauvaises habitudes

Le problème ne se limite pas à l’ingrédient lui-même. La façon dont ces aliments interagissent avec notre bouche pèse lourd : plus ils persistent sur nos dents, plus l’acidité augmente, affaiblissant l’émail. Des études anciennes démontrent que les snacks salés (chips, crackers…) provoquent une chute prolongée du pH de la plaque dentaire, rendant l’environnement idéal pour la déminéralisation. À cela s’ajoute une habitude étonnamment risquée : mâcher de la glace. Ce geste anodin fragilise aussi l’émail et peut conduire à des fractures dentaires.

Ajuster son alimentation : un geste simple mais décisif

Face à ce panorama, quelques ajustements suffisent parfois pour préserver son sourire. Privilégier les aliments peu transformés, surveiller la teneur en sucre même dans les produits réputés « healthy », résister à la tentation de croquer dans un glaçon : autant de petits choix qui font toute la différence pour votre santé bucco-dentaire. Pour toute décision concernant votre hygiène alimentaire ou un éventuel changement de régime, il vaut mieux consulter un professionnel qualifié.