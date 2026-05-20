Changer son alimentation pendant 4 semaines pourrait ralentir le vieillissement, selon une étude

Selon une nouvelle étude, modifier son alimentation pendant seulement quatre semaines pourrait avoir un impact significatif sur les marqueurs biologiques du vieillissement. Les chercheurs mettent en avant l’effet potentiel d’un régime court sur la santé et le vieillissement cellulaire.

Tl;dr Changer d’alimentation réduit l’âge biologique chez les seniors.

Trois régimes testés ont amélioré des marqueurs de vieillissement.

Effets prometteurs, mais impact santé long terme à confirmer.

Vers un nouveau regard sur le vieillissement

Prendre de l’âge, c’est inévitable, mais tout le monde ne vieillit pas au même rythme. Si l’âge chronologique avance inéluctablement, notre âge biologique, lui, dépend de nombreux paramètres : gènes, environnement… et, bien sûr, alimentation. Une récente étude menée par des chercheurs de l’Université de Sydney jette une lumière nouvelle sur la possibilité d’agir sur ce processus via nos choix nutritionnels, même après 65 ans.

L’étude Nutrition for Healthy Living : quatre régimes testés

Les travaux se sont appuyés sur les données de la vaste étude clinique Nutrition for Healthy Living (NHL). Les chercheurs ont recruté des personnes âgées de 65 à 75 ans pour tester quatre types de régimes différents pendant un mois. Tous affichaient la même part de protéines (14 % de l’apport énergétique), mais différaient selon deux critères : origine des protéines (animale/équilibrée ou principalement végétale) et ratio lipides/glucides. On retrouve ainsi :

Omnivore riche en lipides (OHF)

Omnivore riche en glucides (OHC)

Semi-végétarien riche en lipides (VHF)

Semi-végétarien riche en glucides (VHC)

Des résultats encourageants, mais à nuancer

Concrètement, les scientifiques ont mesuré l’impact de ces menus sur l’âge biologique, estimé grâce à vingt biomarqueurs — allant de la tension artérielle aux taux sanguins d’insuline ou encore de cholestérol. Fait notable : parmi tous les régimes proposés, seul le OHF n’a montré aucune modification significative des marqueurs du vieillissement — probablement, car il ressemblait trop au régime habituel des participants.

À l’inverse, les trois autres types d’alimentation ont permis une diminution mesurable de l’âge biologique. Les adeptes du régime OHC enregistrent même une baisse significative, tandis que les groupes VHF et VHC montrent également une tendance positive, parfois moins marquée statistiquement.

Des questions qui subsistent

Toutefois, la prudence reste de mise. Comme le souligne la nutritionniste Caitlin Andrews, « C’est trop tôt pour affirmer que modifier son alimentation prolonge véritablement la vie ». D’autres interrogations persistent : ces effets favorables seront-ils durables ? L’équipe envisage déjà d’élargir ses recherches à d’autres populations et périodes plus longues afin d’évaluer si ces changements se traduiront par une meilleure résistance aux maladies liées à l’âge.

Ajuster son régime alimentaire tard dans la vie pourrait bel et bien offrir un coup de pouce cellulaire face au temps qui passe — sous réserve que les futures études confirment ces premiers résultats prometteurs.