Une nouvelle étude révèle un lien étroit entre usage problématique du cannabis et dépression majeure

Une récente synthèse de la littérature scientifique met en évidence une association marquée entre le trouble lié à l’usage du cannabis et la dépression majeure, soulignant un lien préoccupant entre consommation problématique de cannabis et santé mentale.

Tl;dr Lien fort entre trouble d’usage du cannabis et dépression.

Près de 32 % des usagers souffrent aussi de dépression.

Difficile de dire si l’un cause l’autre.

Un lien solide, mais complexe

Le débat autour du trouble d’usage du cannabis (Cannabis Use Disorder, CUD) et de la dépression majeure (Major Depressive Disorder, MDD) prend une nouvelle dimension avec une vaste étude internationale menée par une équipe de chercheurs. Alors que la légalisation progresse dans certains pays, les scientifiques ont passé au crible pas moins de 55 études antérieures, couvrant un échantillon impressionnant de plus de 3,2 millions d’individus. Parmi eux, près d’un demi-million souffraient d’un trouble lié à la consommation de cannabis, tandis que plus de 100 000 présentaient une dépression caractérisée.

Des chiffres qui interpellent

D’après cette analyse, près de 32 % des personnes atteintes du CUD souffrent également de MDD. À l’inverse, un peu plus de 10 % des patients dépressifs présentent un trouble lié au cannabis. Ces taux sont nettement supérieurs à ceux observés dans la population générale. Les chercheurs précisent que le phénomène persiste même lorsque les deux troubles ne surviennent pas simultanément, pointant ainsi vers l’existence possible de facteurs de risque communs – génétiques, environnementaux ou sociaux.

Voici ce que souligne particulièrement cette étude :

MDD est fréquente chez les usagers problématiques du cannabis .

. CUD reste élevé chez les patients dépressifs en milieu psychiatrique .

. La prévalence conjointe impose un dépistage systématique dans les soins.

Causalité ou co-occurrence ?

Pour autant, impossible à ce stade d’affirmer si le cannabis favorise la dépression – ou l’inverse. Il se pourrait aussi que certaines personnes se tournent vers le cannabis pour soulager des symptômes dépressifs. Par ailleurs, le sevrage peut mimer certains signes typiques d’un épisode dépressif : troubles du sommeil, anxiété ou baisse d’énergie.

Les auteurs insistent : « Ces résultats montrent toute l’importance d’aborder ces deux conditions conjointement dans la pratique clinique comme en recherche. » Pour l’instant, aucune thérapie pharmacologique n’a prouvé son efficacité face à cette double problématique. Cependant, des approches psychologiques telles que la thérapie cognitivo-comportementale ou l’entretien motivationnel suscitent un intérêt croissant.

Mieux comprendre pour mieux traiter

Cette étude éclaire davantage le lien entre deux pathologies majeures et invite à une vigilance accrue auprès des publics concernés. D’autant que chacune expose à des complications sévères : expression génétique perturbée et risques cardiovasculaires pour le cannabis ; maladies chroniques et démence pour la dépression. L’enjeu est donc clair : mieux cerner cette association afin d’orienter dépistage et prise en charge adaptés.