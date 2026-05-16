La transplantation de microbiote de jeunes souris rajeunit les fonctions des souris âgées

Des chercheurs ont observé que le transfert de microbiote intestinal provenant de jeunes souris permet d’atténuer certains signes du vieillissement chez des souris plus âgées, suggérant un rôle clé des bactéries intestinales dans la santé et la longévité.

Tl;dr Transfert de microbiote jeune stimule la régénération intestinale âgée.

Effet marqué sur les cellules souches intestinales des souris âgées.

Piste thérapeutique potentielle contre maladies liées à l’âge.

Microbiote et vieillissement : une découverte inattendue chez la souris

Que se passerait-il si le secret d’un intestin en meilleure santé résidait dans le microbiote de la jeunesse ? C’est cette hypothèse qu’une équipe internationale, menée par le biologiste moleculaire Hartmut Geiger de l’Ulm University, a décidé de tester. Publiés en janvier dans la revue Stem Cell Reports, leurs travaux révèlent comment un simple transfert de flore intestinale issue de jeunes souris permet de relancer la fonction des cellules souches intestinales chez des congénères plus âgées.

Un rajeunissement cellulaire sous microscope

À mesure que nous vieillissons, le renouvellement des tissus du tube digestif ralentit : une réalité qui favorise l’apparition d’affections telles que l’inflammation ou l’obésité. Ce mécanisme est orchestré par les cellules souches intestinales, véritables « ingénieurs » chargés d’assurer la régénération permanente de la paroi intestinale. Or, comme l’explique Hartmut Geiger, « notre étude montre que le microbiote jeune encourage un fonctionnement plus efficace du vieil intestin, qui retrouve une capacité réparatrice similaire à celle observée chez les jeunes sujets ».

Pour arriver à ce constat, les chercheurs — dont Yi Zheng et Kodandaramireddy Nalapareddy (Cincinnati Children’s Hospital Medical Center) — ont conçu une expérience où ils ont échangé des échantillons fécaux entre groupes de souris âgées et jeunes. Résultat marquant : chez les individus les plus âgés, le niveau d’activité des cellules souches a nettement progressé après transplantation, accompagné d’une augmentation du signal Wnt indispensable à leur bon fonctionnement.

Sensibilité accrue du vieillissement intestinal au microbiote

Ce rajeunissement ne s’observe toutefois pas chez toutes les souris. Chez les plus jeunes, les modifications restent minimes : un léger recul dans l’activité cellulaire et la signalisation, mais sans conséquence grave sur la régénération. Cette différence suggère que le vieil intestin est bien plus sensible aux fluctuations du microbiome.

Plus surprenant encore, certains microbes habituellement perçus comme bénéfiques — tels qu’Akkermansia, reconnue pour ses effets sur l’obésité ou le comportement dépressif — peuvent, dans certains contextes liés à l’âge, freiner cette signalisation clé et ainsi limiter la régénération.

Quels espoirs pour la médecine humaine ?

Faut-il y voir un remède universel ? Prudence. L’anatomie humaine présente une complexité bien supérieure à celle des souris. Mais cette piste pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour préserver une bonne santé intestinale en vieillissant. Parmi elles :

Transplantation fécale ciblée

Modulation personnalisée du microbiote

Soutien pharmacologique à la régénération cellulaire

Ainsi, la composition bactérienne de nos entrailles n’a pas fini d’éclairer notre compréhension du vieillissement… et peut-être demain notre manière d’y faire face.