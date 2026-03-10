Première mondiale : feu vert pour des thérapies par cellules souches contre Parkinson et l’insuffisance cardiaque

Pour la première fois au monde, des traitements utilisant des cellules souches viennent d’obtenir une autorisation officielle pour soigner la maladie de Parkinson et l’insuffisance cardiaque, marquant une avancée majeure dans le domaine des thérapies médicales innovantes.

Tl;dr Feu vert japonais pour deux traitements révolutionnaires.

Première utilisation mondiale de cellules iPS en médecine.

Des essais prometteurs sur la maladie de Parkinson.

Des avancées inédites dans le traitement des maladies chroniques

Au Japon, l’actualité scientifique prend un tournant décisif. Deux traitements innovants, utilisant les célèbres cellules souches pluripotentes induites (iPS), viennent d’être autorisés par le ministère japonais de la Santé. Cette annonce, qui suscite un vif intérêt au sein de la communauté médicale internationale, ouvre la voie à des soins inédits pour les patients atteints de pathologies lourdes comme la maladie de Parkinson et l’insuffisance cardiaque sévère.

L’espoir d’une nouvelle génération de thérapies cellulaires

Pour la première fois au monde, des produits médicaux issus des cellules iPS pourraient être proposés à grande échelle dès cet été. La société pharmaceutique Sumitomo Pharma a obtenu une « approbation conditionnelle et limitée dans le temps » pour commercialiser l’Amchepry, destiné aux patients parkinsoniens. Concrètement, ce traitement repose sur la greffe dans le cerveau de cellules dérivées de donneurs sains, précurseurs des neurones producteurs de dopamine – substance dont le déficit provoque les symptômes moteurs caractéristiques.

En parallèle, le feu vert a également été accordé à la startup médicale Cuorips, pour ses « feuillets musculaires ReHeart », conçus pour régénérer le muscle cardiaque et favoriser la formation de nouveaux vaisseaux sanguins chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque grave.

Une validation prudente, mais porteuse d’espoir

Ce feu vert s’apparente davantage à une autorisation provisoire qu’à une homologation définitive. Le processus japonais vise à accélérer l’accès aux innovations en évaluant leur efficacité et leur sécurité sur un plus petit nombre de patients qu’habituellement. Ainsi, un essai mené par des chercheurs de l’Université de Kyoto, impliquant sept personnes âgées entre 50 et 69 ans souffrant de Parkinson, a démontré non seulement l’absence d’effets indésirables majeurs sur deux ans mais aussi une amélioration des symptômes chez quatre d’entre eux.

Quelques points essentiels pour mieux comprendre cette avancée :

L’iPS : ces cellules reprogrammées peuvent devenir presque n’importe quelle cellule du corps humain.

: ces cellules reprogrammées peuvent devenir presque n’importe quelle cellule du corps humain. L’objectif : dépasser les traitements actuels qui se contentent d’atténuer les symptômes sans ralentir l’évolution des maladies.

: dépasser les traitements actuels qui se contentent d’atténuer les symptômes sans ralentir l’évolution des maladies. L’enjeu mondial : avec près de 10 millions de personnes touchées par Parkinson dans le monde selon la fondation du même nom, ce type d’innovation est attendu depuis longtemps.

Derrière ces progrès, une découverte nobélisée

L’histoire ne serait pas complète sans rappeler que c’est au chercheur japonais Shinya Yamanaka, récompensé en 2012 par un prix Nobel, que l’on doit la découverte fondamentale permettant aujourd’hui ce bond thérapeutique : « Je souhaite que cela apporte un soulagement aux patients non seulement au Japon, mais partout dans le monde » déclarait récemment le ministre japonais de la Santé Kenichiro Ueno. Reste désormais à suivre attentivement les prochaines étapes cliniques pour confirmer – ou non – toutes ces promesses.