Les conséquences d’une perte du statut d’élimination de la rougeole pour les États-Unis

Le statut d’élimination de la rougeole, acquis par les États-Unis en 2000, est aujourd’hui menacé par la résurgence de foyers épidémiques. Sa perte aurait des conséquences sanitaires et symboliques majeures, tant au niveau national qu’international.

Tl;dr Forte hausse des cas de rougeole aux États-Unis.

aux États-Unis. Baisse inquiétante du taux de vaccination (64%).

(64%). Statut d’élimination menacé, rappelant l’importance de l’immunité collective.

La rougeole fait un retour préoccupant outre-Atlantique

Depuis quelques mois, les États-Unis assistent à une progression rapide du nombre de cas de rougeole, remettant en cause le statut d’élimination que le pays avait obtenu en 2000. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le nombre d’infections recensées est passé de 285 cas en 2024 à plus de 2 280 l’année suivante. Rien que pour les premières semaines de 2025, on dénombrait déjà 910 nouveaux cas. Un phénomène qui interpelle la communauté médicale et qui s’explique principalement par une chute du taux de vaccination, aujourd’hui estimé à seulement 64% d’après une vaste enquête auprès de parents américains menée entre 2023 et 2024.

L’immunité collective sous pression : causes et conséquences

La rougeole n’a pas totalement disparu : le statut d’élimination suppose qu’aucune transmission durable ne soit observée pendant au moins douze mois. Or, ce contrôle ne peut être maintenu que si au moins 95% de la population bénéficie du vaccin. Ce seuil critique assure non seulement la protection des vaccinés mais aussi celle des personnes vulnérables – nourrissons trop jeunes, personnes immunodéprimées ou individus refusant la vaccination – grâce à l’immunité collective. Lorsque la couverture vaccinale tombe en dessous de 90%, alertent des chercheurs de Johns Hopkins, le risque d’épidémie devient préoccupant.

Les derniers chiffres mettent également en lumière une vulnérabilité particulière chez les enfants trop jeunes pour avoir reçu la totalité du schéma vaccinal, comme l’a souligné récemment l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Cette dernière appelle tous les pays des Amériques à intensifier la surveillance épidémiologique et les campagnes vaccinales.

L’importance du rappel chez l’adulte : êtes-vous protégé ?

Nombreux sont ceux qui se demandent si un rappel est nécessaire à l’âge adulte. Selon la National Foundation for Infectious Diseases (NFID), la plupart des adultes ayant reçu deux doses du vaccin contre la rougeole n’ont pas besoin d’injection supplémentaire. Toutefois, certains groupes méritent une attention particulière :

Nés avant 1957 : immunité acquise naturellement après exposition au virus.

Vaccinés entre 1963 et 1968 : possible efficacité réduite, discussion avec un médecin conseillée.

Dose unique administrée entre 1963 et 1989 : risque potentiel d’immunisation insuffisante.

D’après le Dr Aaron Glatt, « Cela serait un triste reflet des attitudes actuelles envers la santé publique. » De son côté, le Dr Scott Roberts, spécialiste à Yale New Haven Health, recommande aux adultes incertains quant à leur immunité de vérifier leurs dossiers ou d’envisager une nouvelle dose, car « la meilleure protection contre la rougeole reste le vaccin. »

Systèmes de prise en charge et enjeux collectifs

Le coût ne devrait pas être un frein : assurances privées, Medicare ou Medicaid prennent en charge le vaccin pour les adultes. Les personnes non assurées peuvent s’adresser à leur service local de santé publique afin d’accéder gratuitement au vaccin.

Si la recrudescence actuelle inquiète autant les experts, c’est qu’elle met en lumière une fragilité insoupçonnée dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Finalement, chacun porte une part de responsabilité dans le maintien – ou non – d’une barrière collective face à ce fléau qui semblait appartenir au passé.