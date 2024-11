L’OMS attribue à un facteur clé l’augmentation de 20% des cas de rougeole dans le monde

L'OMS pointe du doigt un facteur clé alors que les cas de rougeole augmentent de 20% dans le monde.

Tl;dr Les infections de la rougeole ont augmenté de 20% en 2023.

La couverture vaccinale mondiale est insuffisante, surtout en Afrique.

L’OMS et le CDC appellent à une augmentation urgente de l’immunisation.

Une hausse alarmante des cas de rougeole

En 2023, le monde a connu une augmentation de 20% des cas de rougeole, atteignant plus de 10 millions de cas signalés. Cette hausse alarmante dévoile des lacunes préoccupantes dans la couverture vaccinale mondiale, selon une étude conjointe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis.

Un taux de vaccination insuffisant

La rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses au monde. Pour éviter des épidémies, une couverture vaccinale d’au moins 95% avec deux doses du vaccin rougeole/rubéole est nécessaire. Pourtant, en 2023, seulement 83% des enfants dans le monde ont reçu leur première dose de vaccin rougeole par le biais des services de santé de routine – un chiffre identique à celui de 2022, mais en baisse par rapport aux 86% observés avant la pandémie. Seulement 74% ont reçu leur deuxième dose l’année dernière.

L’appel urgent à l’immunisation

« Le vaccin contre la rougeole a sauvé plus de vies que tout autre vaccin au cours des 50 dernières années », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a souligné la nécessité d’investir dans l’immunisation pour chaque personne, indépendamment de leur lieu de résidence, afin de sauver davantage de vies et de stopper ce virus mortel.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un objectif global d’élimination en péril

En raison des lacunes mondiales en matière de couverture vaccinale, 57 pays ont été confrontés à des flambées importantes et perturbatrices de rougeole en 2023, contre 36 pays l’année précédente. Toutes les régions, à l’exception des Amériques, ont été touchées, avec près de la moitié de toutes les grandes flambées survenant en Afrique. Les agences ont averti que l’objectif mondial d’éliminer la rougeole en tant que menace endémique d’ici à 2030 était « menacé ».