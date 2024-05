Flambée inquiétante de la rougeole en Europe : l’OMS signale plus de 55 000 cas en trois mois

Le directeur de l'OMS pour l'Europe exhorte tous les pays à instaurer rapidement des mesures, même si leur taux de vaccination est conséquent. Quels pourraient être ces dispositifs ?

Une hausse spectaculaire des cas de rougeole en Europe

L’augmentation fulgurante des cas de rougeole en Europe est une question préoccupante. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette maladie virale très contagieuse pourrait franchir un nouveau seuil alarmant.

56 634 personnes ont été touchées dans 45 des 53 pays membres de la région Europe de l’OMS, qui s’étend jusqu’à l’Asie centrale, au premier trimestre 2024. Il est important de souligner que ce chiffre est à peine inférieur à celui de l’ensemble de l’année précédente, avec 61 070 cas – et 13 décès, répartis dans 41 pays.

Les pays les plus touchés

Parmi les pays les plus affectés par cette épidémie, on retrouve le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Russie, avec plus de 36 000, 28 000 et 18 000 cas respectivement.

Bien que considéré comme éliminé en 2021, le Royaume-Uni, connu pour son système de santé de qualité, a aussi noté une inquiétante résurgence de cette maladie, avec “1 008 cas”.

Un cri d’alerte de l’OMS

Devant cette recrudescence, l’OMS met l’accent sur l’importance de la vaccination. Hans Kluge, directeur Europe de l’OMS, insiste particulièrement sur ce point dans un communiqué récent : « Même un seul cas de rougeole devrait constituer un appel urgent à l’action ».

Il appelle à vacciner les personnes vulnérables et à combler les déficits d’immunité afin de contenir l’épidémie.

Les risques liés à la rougeole

La rougeole reste une maladie mettant essentiellement en danger les enfants, en particulier ceux de moins de cinq ans qui représentaient presque la moitié des cas en 2023. La maladie est certes souvent bénigne, mais peut entraîner des complications graves, respiratoires et neurologiques.

Une autre source de préoccupation réside dans le fait que “27 des 33 membres où le virus avait été éliminé” constatent un retour de la maladie. Cela est dû à l’accumulation des enfants n’ayant pas reçu de vaccinations de routine durant la pandémie.