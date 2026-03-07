Les microplastiques pourraient contribuer au développement de la maladie de Parkinson

Des chercheurs alertent sur un possible lien entre la présence croissante de microplastiques dans l’environnement et le développement de la maladie de Parkinson, soulignant que ces particules pourraient jouer un rôle préoccupant dans l’augmentation des cas observés.

Tl;dr Microplastiques liés à la progression de la maladie de Parkinson.

Les preuves s’accumulent, mais restent limitées et préliminaires.

Nécessité urgente de recherches et mesures contre la pollution plastique.

Des polluants omniprésents au cœur des préoccupations médicales

Le spectre des microplastiques et nanoplastiques, ces fragments minuscules issus de notre usage massif du plastique, continue d’inquiéter les scientifiques. Ces particules, présentes dans l’eau, l’air et même nos aliments, s’infiltrent dans l’organisme humain par ingestion, inhalation ou contact cutané. Progressivement, elles atteignent divers organes, y compris le cerveau. Il s’agit là d’un phénomène qui ne cesse de croître avec l’intensification de la pollution plastique mondiale.

Lien troublant entre microplastiques et maladie de Parkinson

C’est précisément sur cette question que se sont penchés des chercheurs chinois des universités médicales de Gannan et Guangzhou. En s’appuyant sur plus de cent études antérieures — allant des expériences en laboratoire aux modèles informatiques — ils dressent un état des lieux préoccupant : les micro- et nanoplastiques pourraient contribuer à la pathogénie de la maladie de Parkinson. Le nombre de diagnostics a en effet doublé ces vingt-cinq dernières années, une progression qui pourrait être partiellement expliquée par la montée en puissance des polluants environnementaux.

Mécanismes d’action suspectés : au-delà du cerveau

La littérature scientifique met en avant plusieurs mécanismes plausibles. D’après les données compilées :

Neuroinflammation : Les plastiques favoriseraient l’apparition d’agrégats toxiques typiques de Parkinson.

Les plastiques favoriseraient l’apparition d’agrégats toxiques typiques de Parkinson. Dérèglement axe cerveau-intestin : Les communications entre ces deux organes seraient perturbées.

Les communications entre ces deux organes seraient perturbées. Transport de métaux nocifs : Les particules agiraient comme vecteurs vers le système nerveux central.

Cependant, il convient d’insister sur le fait que la majorité des résultats repose aujourd’hui sur des tests réalisés chez l’animal ou sur cellules, avec toutes les limites que cela suppose. « Les connaissances sur les effets chroniques et toxiques chez l’humain demeurent largement incomplètes », reconnaissent eux-mêmes les auteurs.

L’urgence d’une mobilisation collective

Face à cette accumulation d’indices préoccupants — mais encore loin d’être concluants — l’appel des chercheurs est clair : il faut accélérer les recherches afin d’éclaircir le rôle exact joué par les microplastiques dans les maladies neurodégénératives. Ils militent également pour une réduction drastique de la pollution plastique, une amélioration du traitement des déchets ainsi que le développement d’alternatives biodégradables. Alors que notre population vieillit inexorablement, mieux comprendre ce nouveau péril environnemental devient crucial pour limiter le fardeau grandissant de maladies telles que Parkinson.