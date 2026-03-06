Des follicules pileux entièrement fonctionnels cultivés en laboratoire : une première mondiale scientifique

Des chercheurs ont réussi à cultiver pour la première fois en laboratoire des follicules pileux entièrement fonctionnels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche sur la croissance des cheveux et le traitement de la calvitie.

Tl;dr Follicules pileux fonctionnels créés en laboratoire chez la souris.

Trois types cellulaires essentiels identifiés pour la régénération.

Applications humaines et cliniques encore à venir.

Un cap franchi dans la recherche contre la calvitie

C’est un jalon de taille pour la science des cheveux : pour la première fois, des chercheurs issus d’équipes américaines et japonaises ont réussi à fabriquer en laboratoire des follicules pileux fonctionnels, capables de traverser naturellement les cycles de croissance. Derrière cette avancée, une question plane : le traitement définitif de la calvitie serait-il enfin à portée de main ?

L’alchimie cellulaire : une recette à trois composants

Le cœur du succès réside dans l’identification d’une combinaison cellulaire inédite. Jusque-là, deux types majeurs étaient connus : les cellules souches épithéliales – responsables de la création du cheveu – et les cellules de la papille dermique, qui orchestrent sa croissance par signaux chimiques. Pourtant, isolées, ces cellules ne suffisaient pas. Les expériences passées aboutissaient à des follicules incapables de s’attacher aux tissus ou d’entamer un cycle complet tant qu’ils n’étaient pas greffés sur une peau vivante.

Ce troisième acteur essentiel vient changer la donne : il s’agit d’une cellule mésenchymateuse accessoire, véritable structure d’échafaudage autour du « bulge » folliculaire et composante clé de la gaine dermique. Introduite très tôt lors de l’assemblage in vitro, elle permet non seulement le développement, mais aussi l’ancrage et le cycle naturel des follicules.

Des perspectives prometteuses… mais humaines encore lointaines

Avant tout emballement, il convient de rappeler que ces résultats ont été obtenus chez la souris. La transposition vers l’humain demeure un défi majeur. Le passage à l’expérimentation clinique exigera des protocoles rigoureux pour vérifier l’efficacité comme la sécurité.

Cette avancée ouvre cependant plusieurs horizons :

Régénération capillaire : envisager une restauration sur zones dégarnies.

envisager une restauration sur zones dégarnies. Évaluation thérapeutique : tester traitements anti-chute sans recourir aux animaux.

tester traitements anti-chute sans recourir aux animaux. Médecine régénérative : modéliser la fabrication d’autres organes complexes.

Certains chercheurs impliqués collaborent avec OrganTech, jeune entreprise qui soutient cette ligne de recherche et vise à industrialiser un jour ces technologies pour des applications concrètes.

La bio-ingénierie capillaire en pleine effervescence

Selon le CEO d’OrganTech, Yoshio Shimo, ce travail « définit une configuration cellulaire fondatrice pour régénérer des follicules pleinement fonctionnels ». Au-delà du cheveu lui-même, c’est toute une stratégie autour de la médecine régénérative qui se dessine, où l’orchestration précise entre cellules épithéliales et mésenchymateuses devient centrale.

Reste à transformer l’essai chez l’humain… mais jamais auparavant le rêve d’un cuir chevelu retrouvé n’avait semblé aussi accessible grâce aux prouesses de la biotechnologie moderne.