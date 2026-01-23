Une étude révèle la capacité du tissu cardiaque humain à se régénérer après une crise cardiaque

Une nouvelle étude révèle que le tissu cardiaque humain possède la capacité de se régénérer après un infarctus. Cette découverte remet en question les idées reçues sur l’irréversibilité des lésions cardiaques et ouvre des perspectives pour la recherche médicale.

Tl;dr Le cœur humain montre une régénération cellulaire post-infarctus.

Des scientifiques australiens confirment ce phénomène chez l’homme.

De nouvelles pistes thérapeutiques pourraient en découler.

Une capacité du cœur humain remise en question

Longtemps considérée comme quasi inexistante, la faculté du cœur humain à réparer ses propres lésions intrigue désormais la communauté scientifique. Jusque-là, il semblait acquis que cet organe vital, après un infarctus, ne pouvait se remettre qu’à travers la formation d’un tissu cicatriciel, peu propice au bon fonctionnement cardiaque. Or, des travaux récents menés par des chercheurs australiens bousculent ce paradigme : ils attestent que le muscle cardiaque humain recèle un potentiel de régénération jusqu’alors sous-estimé.

Des observations inédites sur des tissus humains vivants

S’appuyant sur des prélèvements de tissus issus d’un cœur de donneur déclaré en état de mort cérébrale et de patients opérés du pontage, l’équipe dirigée par le cardiologue Robert Hume (University of Sydney) a mené une analyse approfondie. Grâce au séquençage de l’ARN, à l’étude fine des protéines et à l’examen du métabolisme cellulaire, les scientifiques ont décelé une activité surprenante : même dans un environnement privé d’oxygène — situation typique d’un infarctus — certains cardiomyocytes, ou cellules musculaires cardiaques, semblent capables de se diviser.

D’espoirs pour la médecine régénérative

Pour mieux comprendre ce phénomène, les chercheurs ont identifié plusieurs « transcrits, protéines et métabolites déjà connus pour induire la division cellulaire chez les rongeurs », selon leurs propres termes. Cette caractérisation inédite laisse entrevoir que le cœur humain ne serait pas aussi inerte qu’on le pensait face aux dégâts provoqués par un accident cardiaque.

En attendant des avancées cliniques concrètes, il faut toutefois rester mesuré : comme le souligne Robert Hume, « bien que cette découverte soit enthousiasmante, elle ne suffit pas à elle seule à compenser les effets dévastateurs d’un infarctus ». Les chercheurs espèrent néanmoins parvenir à stimuler cette capacité naturelle via de futures thérapies ciblées.

Nouvelles perspectives contre la principale cause de mortalité mondiale

Si ces résultats s’avèrent prometteurs — publiés dans la revue Circulation Research — ils pourraient ouvrir la voie à une nouvelle génération de traitements visant non seulement à limiter les séquelles d’un infarctus, mais aussi à lutter plus efficacement contre l’une des premières causes mondiales de décès. Pour l’instant, la recherche poursuit son cours avec prudence, mais détermination.