Une molécule clé découverte : le lien entre circulation cérébrale et développement de la démence

Des chercheurs ont identifié une molécule unique impliquée dans la circulation sanguine cérébrale, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des mécanismes reliant le flux sanguin du cerveau au développement de la démence, selon une nouvelle étude scientifique.

Tl;dr Nouveau mécanisme régulant le flux sanguin cérébral découvert.

Un déséquilibre du lipide PIP2 perturbe la circulation dans Alzheimer.

Restaurer PIP2 pourrait ouvrir des pistes thérapeutiques inédites.

Comprendre l’importance du flux sanguin cérébral

La question du maintien d’un flux sanguin cérébral optimal s’impose désormais comme un axe central dans la lutte contre les formes les plus fréquentes de démence, telles que la maladie d’Alzheimer. Si la réduction de cette circulation reste une piste privilégiée pour expliquer certains dysfonctionnements cognitifs, des chercheurs de l’University of Vermont viennent d’apporter un éclairage inédit sur la régulation de ce mécanisme.

PIP2 et Piezo1 : duo sous surveillance dans Alzheimer

C’est en se penchant sur les cellules endothéliales – celles qui tapissent l’intérieur des vaisseaux sanguins – que l’équipe américaine a orienté ses travaux vers une protéine, Piezo1, agissant comme un véritable capteur de pression. L’activité excessive de ce « capteur » semblait pouvoir brouiller la circulation cérébrale. Mais qu’est-ce qui freine ou active Piezo1 ? C’est là qu’intervient un lipide, le PIP2. Selon l’étude menée chez des souris modèles de la maladie d’Alzheimer, ce lipide joue un rôle de frein essentiel : lorsqu’il vient à manquer, Piezo1 s’emballe et provoque une redistribution anarchique du sang, souvent au mauvais endroit et au mauvais moment.

Nouveaux espoirs thérapeutiques en perspective

Le retour à un équilibre grâce à la restauration des niveaux normaux de PIP2 a permis aux scientifiques d’observer une normalisation notable du flux sanguin. Comme le souligne le pharmacologue Osama Harraz, « Cette découverte est une avancée majeure dans nos efforts pour prévenir la démence et les maladies neurovasculaires ». Même si ces résultats restent limités à des observations à court terme chez l’animal, ils ouvrent la voie à une exploration clinique prometteuse. Les auteurs envisagent maintenant d’approfondir les liens moléculaires entre PIP2 et Piezo1, étape indispensable pour envisager de nouveaux traitements visant à préserver non seulement la circulation, mais aussi les fonctions cognitives associées.

Démence vasculaire : un enjeu mondial et complexe

Face à la prévalence croissante de la démence vasculaire, qui touche déjà plusieurs millions de personnes dans le monde, toute avancée est précieuse. Si l’accumulation de protéines toxiques reste une cause identifiée dans la maladie d’Alzheimer, le rôle exact des troubles circulatoires demeure encore partiellement élucidé. Plusieurs facteurs pourraient ainsi influencer ce fragile équilibre :

Dérégulation des capteurs mécaniques comme Piezo1

Déséquilibre lipidique (notamment PIP2)

Anomalies métaboliques sous-jacentes

Alors que bien des zones d’ombre subsistent autour des origines de ces pathologies dévastatrices, ce type de recherche permet de lever un coin du voile sur leurs mécanismes profonds et offre, peut-être, quelques raisons d’espérer.