Un unique gène serait impliqué dans plus de 90 % des cas d’Alzheimer

Des chercheurs ont identifié un gène dont la présence serait impliquée dans plus de 90 % des cas d’Alzheimer. Cette découverte majeure ouvre de nouvelles pistes pour comprendre la maladie et développer des traitements ciblés.

Tl;dr Le gène APOE joue un rôle central dans Alzheimer.

Les variantes ε3 et ε4 augmentent le risque bien plus que prévu.

Cibler APOE pourrait prévenir la majorité des cas.

L’importance sous-estimée du gène APOE dans la maladie d’Alzheimer

Un bouleversement s’annonce dans la compréhension de la maladie d’Alzheimer. Selon une étude menée par l’University College London (UCL), plus de 90 % des cas pourraient être liés à des variations précises du gène APOE et à la protéine qu’il produit. Jusqu’ici, ce gène était connu pour son implication, mais l’analyse poussée de ses différentes formes révèle une influence bien plus large que prévu.

Nouvelles découvertes sur les variantes génétiques

Les chercheurs se sont penchés sur trois principales variantes du gène : ε2, ε3 et ε4. On savait déjà que l’allèle ε4 augmentait fortement le risque, tandis que ε2 semblait protecteur. Mais, fait nouveau, l’étude remet en question le statut prétendument « neutre » de l’allèle ε3. Ce dernier, très répandu – il concerne environ trois quarts de la population –, se révèle finalement être, lui aussi, un facteur de risque majeur. Comme le précise Dylan Williams, épidémiologiste génétique à l’UCL, « quand on considère les contributions de ε3 et ε4, on constate que APOE pourrait jouer un rôle dans presque tous les cas d’Alzheimer ».

Chaque individu hérite de deux copies du gène, soit six combinaisons possibles. Seule celle composée de deux allèles ε2 protège nettement contre la maladie ; à l’opposé, porter deux allèles ε4 élève considérablement le risque. Pour la majorité, la situation est intermédiaire.

Mécanismes biologiques et perspectives thérapeutiques

Les conséquences biologiques sont concrètes : la combinaison héritée modifie la structure et la fonction des protéines produites par APOE. Ces protéines jouent un rôle clé dans des mécanismes cérébraux connus pour être impliqués dans Alzheimer :

réparation neuronale ;

contrôle de l’inflammation ;

élimination des plaques amyloïdes.

En ciblant spécifiquement ce gène ou ses produits protéiques, il serait donc possible d’abaisser le risque au niveau des porteurs les mieux protégés.

Diversité des facteurs de risque et pistes pour demain

Mais attention : si cette avancée génétique ouvre des horizons prometteurs pour la prévention et le traitement – potentiellement applicables aussi à d’autres démences –, elle ne doit pas occulter l’existence de multiples facteurs environnementaux ou liés au mode de vie (obésité, isolement social, manque de sommeil…). Ceux-ci s’entremêlent avec les risques génétiques selon des interactions encore mal comprises.

Avec ces nouveaux résultats, une étape majeure semble franchie. Toutefois, comme le rappelle Williams : « Avec les maladies complexes comme Alzheimer… il existe plusieurs façons de réduire leur fréquence. Explorons toutes les pistes possibles, y compris celles liées à APOE. » Le défi reste immense, mais l’espoir renaît pour percer enfin les mystères de cette pathologie redoutable.