Cet entraînement physique très populaire est validé par la science

Plébiscité par de nombreuses célébrités, cet entraînement sportif gagne en popularité auprès du grand public. Désormais, des études scientifiques confirment son efficacité, apportant ainsi une légitimité à cette méthode déjà adoptée par les stars.

Tl;dr Le protocole norvégien 4×4 améliore rapidement la forme.

Hiit est plus efficace et moins chronophage que l’endurance.

La régularité et le plaisir sont clés pour progresser durablement.

Le Hiit : une méthode révolutionnaire mais exigeante

La quête d’un entraînement à la fois efficace et adapté aux rythmes de vie effrénés pousse nombre de personnes à délaisser l’activité physique. Pourtant, une solution semble émerger : le High-Intensity Interval Training, ou Hiit. Récemment mis en lumière par l’actrice Jessica Biel, le protocole norvégien dit « 4×4 » propose une alternative intéressante, plus rapide et souvent plus performante que les séances classiques de jogging ou de cyclisme à allure constante.

Le protocole norvégien 4×4 : mode d’emploi

Plébiscité historiquement par les athlètes, le format « 4×4 » consiste à alterner quatre minutes d’exercice cardiovasculaire intense avec trois minutes d’effort très léger. Une session typique s’articule ainsi :

Cinq minutes d’échauffement,

Quatre intervalles soutenus de quatre minutes chacun, séparés par trois minutes de récupération active,

Cinq minutes de retour au calme.

Au total, cela représente environ seize minutes passées proche du rythme cardiaque maximal. Un tel schéma vise à améliorer significativement le VO₂ max, référence incontestée de la condition cardiovasculaire.

Efficacité et limites des protocoles intensifs

Les bénéfices du Hiit, maintes fois confirmés par la recherche scientifique, ne se limitent pas à la seule performance sportive. Des études démontrent que ces entraînements courts, mais intenses, favorisent aussi une meilleure gestion du glucose sanguin et du cholestérol — même chez des personnes souffrant de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires. Fait marquant : six séances seulement en quinze jours suffisent parfois à accroître l’endurance musculaire. Autre point notable, le protocole norvégien surpasse souvent les exercices continus en termes d’amélioration de la capacité aérobie.

Pour celles et ceux dont l’emploi du temps reste trop contraint, des variantes existent comme le « 10×1 » (dix intervalles d’une minute), voire le sprint interval training — des efforts très brefs, mais extrêmement intenses suivis de longues récupérations. Toutefois, si ces formats accélèrent les progrès, ils exigent aussi davantage en termes d’intensité pure ou de capacité à maintenir un effort soutenu.

L’adhésion sur le long terme prime sur la performance immédiate

Malgré leur efficacité prouvée en laboratoire, ces protocoles soulèvent plusieurs interrogations dès qu’il s’agit du monde réel. D’abord parce qu’ils peuvent rapidement devenir monotones ou trop éprouvants pour certaines personnes peu habituées à un tel engagement physique. Ensuite, car le plaisir retiré – ou non – lors des séances reste un facteur déterminant pour continuer sur la durée.

Si le protocole norvégien « 4×4 » séduit par son efficacité et sa rapidité d’action, il n’en demeure pas moins essentiel de choisir une activité adaptée à ses envies et contraintes personnelles. Après tout, il suffit parfois d’accumuler environ 7 000 pas quotidiens pour entretenir sa santé physique comme mentale… La clé réside avant tout dans la constance et l’envie : rien ne remplace un entraînement auquel on prend goût.