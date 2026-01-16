L’activité physique s’impose comme une alliée de poids contre la dépression

De récentes études mettent en lumière l’impact bénéfique de l’activité physique sur la santé mentale. L’exercice s’impose désormais comme une option thérapeutique prometteuse pour réduire les symptômes de la dépression, aux côtés des traitements classiques.

Tl;dr L’exercice soulage la dépression aussi bien que les traitements classiques.

Effet variable selon l’individu et le type d’activité.

Des études plus larges sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Des pistes prometteuses pour traiter la dépression

Lorsqu’il s’agit de combattre la dépression, les regards se tournent fréquemment vers les thérapies psychologiques ou les antidépresseurs. Pourtant, une récente méta-analyse, pilotée par des chercheurs de l’University of Lancashire, ouvre une voie tout aussi crédible : l’exercice physique. Selon cette étude, pratiquer une activité régulière pourrait apporter un bénéfice similaire aux approches conventionnelles, à condition toutefois de personnaliser la méthode.

Analyse des essais cliniques : entre nuance et espoir

L’équipe britannique a scruté de près 73 essais randomisés impliquant près de 5 000 adultes, en variant autant les régimes d’entraînement que les traitements testés contre la dépression. Premier constat : l’activité physique s’avère généralement efficace pour atténuer les symptômes – un résultat qui rejoint certains travaux antérieurs. Néanmoins, le panorama n’est pas si uniforme. L’intensité modérée et la diversité des exercices semblent offrir davantage de bénéfices que les activités intensives ou monotones. En moyenne, entre treize et trente-six séances ont montré une efficacité notable ; mais sur la durée, peu d’études tracent un suivi suffisamment long.

Une efficacité à relativiser selon chaque profil

Pour le professeur Andrew Clegg, « nos conclusions suggèrent que l’exercice constitue une option sûre et accessible pour gérer certains symptômes de dépression ». Mais il précise aussitôt que « cela fonctionne bien pour certains, moins pour d’autres. Il reste crucial d’adapter le programme à chacun ». Un avis partagé par le neuroscientifique Brendon Stubbs, rattaché au King’s College London, qui insiste : « décider d’alterner ou combiner différents traitements doit toujours se faire avec un professionnel, en tenant compte du contexte personnel ».

Les chercheurs notent également que leurs analyses reposent sur des protocoles très encadrés. Un biais potentiel existe donc : ceux qui participent à ces études sont souvent déjà enclins à bouger ou plus motivés.

L’importance d’un accompagnement médical et des perspectives futures

Il serait tentant de croire qu’une simple routine sportive suffirait. Pourtant, rien ne remplace un diagnostic et un suivi adaptés, car derrière une dépression peuvent se cacher des causes multiples – d’une carence en vitamine D à l’autisme. Si l’exercice physique propose indéniablement des atouts (meilleure fonction cérébrale, lutte contre certaines maladies…), seule une recherche plus approfondie permettra de déterminer quels types conviennent le mieux à quels profils, et surtout si ces effets persistent réellement dans le temps.

On retiendra donc trois recommandations-clés pour ceux qui souhaiteraient intégrer l’activité physique dans leur parcours :

S’assurer d’un encadrement professionnel.

S’adapter à ses capacités et préférences personnelles.

Rester attentif aux signaux de son corps et de son moral.

Si le sport s’affirme comme une pièce maîtresse potentielle du puzzle thérapeutique contre la dépression, il ne saurait être considéré comme une panacée sans réserve ni nuance.