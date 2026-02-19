Une seule injection de DMT atténue rapidement les symptômes de la dépression majeure

Une seule administration de DMT, une substance psychédélique, s’est révélée capable d’atténuer rapidement les symptômes de la dépression majeure, selon des résultats récents qui soulignent le potentiel thérapeutique de ce composé dans le traitement des troubles dépressifs.

Tl;dr DMT : amélioration rapide chez patients dépressifs résistants.

Effets psychédéliques courts, bien tolérés cliniquement.

Nécessité d’essais plus larges pour confirmer l’efficacité.

Vers une alternative rapide pour la dépression résistante

Dans le domaine de la santé mentale, la quête de traitements efficaces contre la dépression majeure résistante demeure cruciale. C’est dans ce contexte que des chercheurs de l’Imperial College London, menés par les neuroscientifiques David Erritzoe et Tommaso Barba, se sont penchés sur le potentiel du DMT (diméthyltryptamine), un psychédélique aux effets très brefs, comme nouvelle option thérapeutique. Ils viennent de publier dans Nature Medicine les résultats d’un essai clinique qui suscitent un intérêt certain.

Des résultats encourageants… mais prudence requise

Au total, 34 patients souffrant d’une forme modérée à sévère de dépression, tous réfractaires aux antidépresseurs traditionnels, ont été recrutés pour cet essai en double aveugle. Répartis en deux groupes – DMT et placebo actif – ils ont reçu chacun une injection intraveineuse supervisée par un thérapeute silencieux chargé d’assurer leur sécurité pendant les quelques minutes d’effets psychédéliques. En effet, là où des substances comme la psilocybine ou le LSD imposent des sessions parfois interminables, le DMT se distingue par sa courte demi-vie d’environ cinq minutes.

La plupart des participants ayant reçu le DMT ont signalé une amélioration rapide et notable de leurs symptômes dès la première semaine suivant l’administration ; cette progression a persisté jusqu’à trois mois pour certains, voire six mois chez quelques-uns. Les effets indésirables sont restés légers à modérés (nausées passagères, anxiété temporaire), sans incident grave à déplorer.

DMT : vers un traitement plus pratique ?

La brièveté des effets du DMT offre un avantage logistique indéniable en milieu clinique. Là où les thérapies assistées par psychédéliques exigent parfois une journée entière et plusieurs professionnels présents, cette molécule pourrait permettre une prise en charge beaucoup moins lourde. Selon l’échelle clinique Montgomery-Åsberg utilisée lors de l’étude, on constate :

Une diminution moyenne de sept points chez les patients traités au DMT par rapport au placebo.

Aucune différence significative entre une ou deux doses administrées.

Un maintien des progrès sur plusieurs semaines, voire mois.

Avenir et limites : prudence scientifique de rigueur

Cependant, tout n’est pas joué. Avec seulement 34 volontaires et un protocole dont le double aveugle pourrait avoir été compromis – les effets du DMT étant difficilement camouflables –, ces résultats demeurent préliminaires. Comme le rappellent les auteurs : « Des essais plus longs et à plus grande échelle devront comparer le DMT aux traitements existants afin d’en préciser l’efficacité, la sécurité et le rapport coût-bénéfice. » Face à l’ampleur des besoins non couverts en psychiatrie, ces nouvelles pistes méritent toutefois toute notre attention.