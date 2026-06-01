Une seule prise de psilocybine atténuerait la dépression pendant plusieurs mois, selon une étude

Une étude récente révèle qu'une seule administration de psilocybine, principe actif présent dans certains champignons hallucinogènes, pourrait atténuer les symptômes de la dépression sur plusieurs mois, offrant ainsi une piste prometteuse pour le traitement de cette maladie.

Tl;dr La psilocybine réduit la dépression sur plus de trois mois.

Effets plus marqués que le placebo, mais les attentes biaisent les résultats.

Distinguer l’effet réel du médicament reste un défi clé.

Un espoir tangible pour la dépression ?

Il est encore trop tôt pour parler de révolution, mais les résultats d’une récente étude menée par des chercheurs du Karolinska Institutet relancent sérieusement le débat autour de la psilocybine. Cette molécule, extraite de certains champignons hallucinogènes, semble capable d’atténuer les symptômes de la dépression, même chez des personnes souffrant de formes non résistantes à d’autres traitements. Plus frappant encore, une seule dose aurait suffi à faire reculer la maladie durant plus de trois mois dans un groupe restreint de volontaires.

Méthodologie et limites inhérentes

L’expérience, publiée dans la revue JAMA Network Open, a porté sur 35 adultes présentant une dépression récurrente. Le protocole : assigner au hasard chaque participant à un groupe recevant soit une dose unique de psilocybine, soit un placebo actif (vitamine B3), conçu pour mimer certains effets physiques du psychédélique. Tous ont bénéficié d’un accompagnement psychologique approfondi avant, pendant et après la prise. Les chercheurs souhaitaient dépasser le cadre des études précédentes axées sur les cas « résistants », afin d’évaluer l’impact potentiel sur des profils plus courants.

Au bout d’une semaine déjà, une nette amélioration de l’humeur était observée chez ceux ayant reçu la psilocybine. À six semaines, plus de la moitié ne présentaient plus les critères diagnostiques classiques de dépression ; en revanche, ce progrès spectaculaire ne concernait qu’un seul individu du groupe placebo. Sur l’ensemble du suivi, deux personnes exposées à la psilocybine ont néanmoins rapporté une anxiété persistante – un point qui ne saurait être éludé.

L’ombre portée par l’effet d’attente

Toutefois, un obstacle méthodologique majeur subsiste : le problème du « blinding ». Malgré des gélules identiques et un placebo imitant certains effets physiologiques, presque tous les participants ont deviné s’ils avaient reçu ou non la substance active – la modification perceptuelle induite étant difficile à masquer. L’impact des attentes peut ainsi amplifier ou freiner l’amélioration ressentie : ceux sous psilocybine attendent naturellement un mieux-être après avoir vécu une expérience aussi marquante ; à l’inverse, ceux sous placebo risquent de se sentir exclus ou déçus.

Des perspectives prometteuses mais prudentes

Les données recueillies sur douze mois montrent que l’écart entre groupes tend à se réduire avec le temps – probablement car certains symptômes régressent spontanément et qu’un tiers des participants a démarré un traitement antidépresseur classique au cours du suivi. Reste que les chercheurs soulignent : dissocier l’effet pharmacologique réel de celui produit par l’expérience subjective demeure indispensable pour statuer sur le rôle futur de la psilocybine dans le soin psychiatrique. Un défi méthodologique central si l’on veut éviter toute surestimation et définir clairement sa place dans l’arsenal thérapeutique contre la dépression.