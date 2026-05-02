Après 60 ans, ce médicament continue de révéler de nouvelles applications médicales

Après plus de soixante ans d’existence, un médicament continue d’élargir son champ d’action médical. Des chercheurs et médecins découvrent encore aujourd’hui de nouvelles applications pour cette molécule déjà bien connue du public et des professionnels de santé.

Tl;dr Metformine, pilier du traitement du diabète de type 2.

Explorée pour d’autres usages : fertilité, vieillissement, neuroprotection.

Effets secondaires à surveiller ; traitement désormais plus personnalisé.

Des origines végétales à une révolution médicale

Le parcours de la metformine, aujourd’hui incontournable dans la lutte contre le diabète de type 2, débute loin des laboratoires. Son histoire remonte à la plante galega officinalis, parfois appelée lilas français ou rue-de-chèvre, utilisée depuis des siècles dans la médecine populaire pour soulager ce que l’on identifiera bien plus tard comme les symptômes du diabète. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que des scientifiques isolent les molécules actives capables d’abaisser la glycémie, ouvrant la voie à l’introduction de la metformine au Royaume-Uni à la fin des années 1950.

Mécanisme d’action et évolution des recommandations

Classée parmi les biguanides, la metformine facilite l’utilisation de l’insuline par l’organisme et réduit la production hépatique de glucose. En activant une enzyme clef, l’AMPK, elle diminue également la création de sucre par le foie et améliore son absorption musculaire. Contrairement à certaines alternatives, elle ne favorise pas généralement de prise de poids ni d’hypoglycémies.

Pourtant, les traitements évoluent. Depuis 2026, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recommande désormais d’associer dès le départ un inhibiteur SGLT-2 — tel que le dapagliflozine — à la metformine pour mieux protéger cœur et reins dès les premiers stades. Cette nouvelle approche reflète une tendance vers une prise en charge plus individualisée.

Diversification des usages : promesses et précautions

Forte de sa réputation, la metformine intrigue au-delà du diabète. Des études explorent ses effets sur des pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ou encore sur le vieillissement cellulaire et certaines maladies neurodégénératives. Si ses bénéfices potentiels en matière de fertilité féminine ou de protection cérébrale suscitent l’intérêt, aucune preuve définitive n’autorise encore ces usages hors indication officielle.

Par ailleurs, une surveillance médicale reste nécessaire : bien tolérée dans l’ensemble, la metformine peut induire quelques désagréments digestifs ou modifier le goût alimentaire au début du traitement. Plus rarement, elle entraîne :

Carence en vitamine B12 , pouvant mener à une anémie ou neuropathie périphérique.

, pouvant mener à une anémie ou neuropathie périphérique. L’acidose lactique, complication grave, mais très exceptionnelle surtout chez les personnes avec insuffisance rénale ou hépatique.

L’avenir d’un médicament emblématique

Si certains traitements innovants bouleversent les pratiques médicales, force est de constater que la place centrale occupée par la metformine perdure. Accessible et efficace, elle accompagne chaque jour des millions de patients — sans faire oublier que même les molécules anciennes peuvent se réinventer face aux défis actuels de santé publique. Comme souvent en médecine, ce n’est pas toujours l’innovation flamboyante qui s’avère décisive : parfois, ce sont les valeurs sûres qui traversent les générations et continuent discrètement d’écrire l’histoire.