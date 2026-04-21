Des chercheurs lèvent le voile sur l’inefficacité des GLP-1 chez 10 % des patients

Des recherches récentes révèlent que les traitements à base de GLP-1, pourtant efficaces pour la majorité des patients, restent inefficaces chez environ 10 % d’entre eux. Les scientifiques commencent à mieux comprendre les raisons de cette résistance.

Tl;dr 10 % des patients ont des variants génétiques affectant GLP-1.

Ces variants réduisent l’efficacité des traitements antidiabétiques GLP-1.

Vers une médecine personnalisée grâce à des tests génétiques.

Des variations génétiques au cœur de la réponse aux traitements GLP-1

La prise en charge du diabète de type 2 par les traitements à base de GLP-1 — notamment des médicaments comme Ozempic et Wegovy — n’est pas universellement efficace. Cette inégalité pourrait bien s’expliquer, au moins en partie, par un facteur jusque-là négligé : notre bagage génétique. C’est ce que révèle une étude internationale récente, qui met en lumière le rôle clé du gène PAM dans la sensibilité à ces thérapies.

L’énigme du gène PAM et la résistance au GLP-1

Les chercheurs se sont penchés sur un enzyme appelé PAM (peptidyl-glycine alpha-amidating monooxygenase). Ce dernier intervient dans l’activation hormonale, dont celle du fameux GLP-1. Or, environ 10 % de la population porterait des variantes génétiques du gène PAM, nettement plus fréquentes chez les personnes diabétiques. Pour mieux comprendre leur impact, une équipe a comparé la réaction de patients porteurs d’une mutation précise (p.S539W) à celle de témoins sains lors d’un test de tolérance au sucre.

Contre toute attente, les individus possédant cette variante affichaient une concentration élevée de GLP-1… mais sans aucun effet bénéfique supplémentaire sur la régulation glycémique. Comme le résume la chercheuse Anna Gloyn (Stanford University) : « Malgré des niveaux circulants élevés de GLP-1 chez les porteurs du variant PAM, nous n’avons pas observé d’activité biologique supérieure ». Concrètement, plus de GLP-1 était nécessaire pour obtenir le même effet : c’est ce qu’on appelle la résistance au GLP-1. Des tests complémentaires menés sur des souris privées du gène PAM ont confirmé ce mécanisme.

Données cliniques et pistes pour une médecine personnalisée

Les travaux ne s’arrêtent pas là. En analysant les données issues de plusieurs essais cliniques rassemblant plus d’un millier de participants, les scientifiques constatent que seuls ceux ne présentant pas ces variants bénéficient pleinement des traitements à base de GLP-1. Ce lien n’a pas été observé avec d’autres classes d’antidiabétiques.

Face à ces résultats, plusieurs pistes émergent pour l’avenir :

Mieux cibler les patients répondeurs grâce à un test génétique simple.

Adapter les dosages ou formules pour contourner cette résistance.

Explorer l’impact potentiel sur les prescriptions liées à la perte de poids, où les doses sont souvent supérieures.

Comme le suggère Anna Gloyn, l’intégration systématique du séquençage génétique dans le développement pharmaceutique pourrait bientôt orienter le choix thérapeutique : « Pouvoir prédire qui répondra ou non aux nouveaux médicaments GLP-1 représenterait un tournant majeur pour la médecine personnalisée ».

Si beaucoup reste encore à éclaircir concernant les mécanismes précis de cette résistance, une chose est sûre : la génétique promet déjà de bouleverser l’approche thérapeutique du diabète.