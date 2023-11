Les principaux symptômes du diabète de type 1 et 2

Il existe principalement deux formes de diabète : le type 1 affectant environ 10% des patients et le type 2, représentant plus de 90% des cas. À l'occasion de la journée mondiale du diabète ce 14 novembre, connaissez-vous les principaux symptômes de cette maladie chronique ?

Le diabète, maladie chronique courante, se divise en deux principales catégories : le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Chacun présente des symptômes distincts et une étiologie différente.

Le diabète de type 1 est une pathologie auto-immune, ce qui signifie que les cellules bêta du pancréas, responsables de la production d’insuline, sont attaquées par le système immunitaire. En conséquence, le corps ne produit pas suffisamment d’insuline.

Les symptômes de cette forme de diabète se manifestent généralement rapidement. Parmi ceux-ci, l’augmentation du besoin d’uriner, une soif accrue, une perte de poids rapide et une fatigue importante sont fréquemment observés.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Le diabète de type 2, quant à lui, est principalement causé par une combinaison de résistance à l’insuline et d’une production insuffisante de cette hormone par le pancréas.

Les symptômes peuvent être moins évidents que dans le cas du diabète de type 1. Toutefois, on note également des envies fréquentes d’uriner, une soif intense, une perte de poids inexpliquée, une lente cicatrisation des plaies et des démangeaisons au niveau des organes génitaux.

L’avis de la rédaction

Comprendre les symptômes du diabète est essentiel pour un diagnostic précoce et une prise en charge efficace. Type 1 ou 2, chaque forme de diabète nécessite une attention particulière et un suivi médical régulier. Dans tous les cas, adopter une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière reste bénéfique.