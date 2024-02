7 symptômes de la schizophrénie à ne pas ignorer

En France, la schizophrénie affecte environ 600 000 individus, se manifestant par une variété de symptômes. Quels sont les signes d'alerte à surveiller attentivement ?

Tl;dr La schizophrénie touche 600 000 personnes en France.

Les symptômes positifs incluent hallucinations, délires, troubles de la pensée et agitation.

Les symptômes négatifs comprennent la démotivation, l’apathie et la dépersonnalisation.

La maladie provoque des problèmes de communication et un isolement social.

Comprendre la schizophrénie

La schizophrénie est une pathologie psychiatrique complexe qui affecte près de 600 000 individus en France. Ce chiffre alarmant a incité «Vidal.fr», un site de référence en santé, à détailler les symptômes de la schizophrénie pour aider à sa détection précoce.

Symptômes positifs de la schizophrénie

Les symptômes dits positifs de la schizophrénie vont au-delà de l’expérience normale et peuvent inclure des hallucinations auditives, visuelles, olfactives ou cénesthésiques. Les individus affectés peuvent également souffrir de délires de persécution, de mégalomanie ou de mysticisme. Ils peuvent présenter des troubles de la pensée et du langage tels que des difficultés à comprendre des mots courants et des troubles de la communication. En outre, des symptômes d’agitation et de troubles psychomoteurs peuvent être observés.

Symptômes négatifs de la schizophrénie

Les symptômes négatifs sont caractérisés par des déficits dans les fonctions normales. La démotivation est courante, causant un manque d’enthousiasme et d’intérêt général dans la vie. L’apathie et le retrait social sont également fréquents, conduisant à une dégradation des relations sociales et à l’isolement. La dépersonnalisation, qui est un sentiment de dissociation du corps et de la personne, peut également être expérimentée.

