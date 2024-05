Alerte coqueluche : Identifiez les symptômes critiques

En France et en Europe, une augmentation notable des cas de coqueluche a été signalée. Santé Publique France exhorte chacun à rester vigilant. Quels sont donc les symptômes qui devraient vous mettre en alerte ?

Épidémie de coqueluche : Vigilance accrue en France et en Europe

Une épidémie de coqueluche, maladie respiratoire bactérienne potentiellement dangereuse, est en cours en France et en Europe. Santé publique France appelle à la vigilance et incite à reconnaître les symptômes.

Reconnaître la coqueluche : quels sont les symptômes ?

La coqueluche est une maladie très contagieuse, causée par la bactérie bordetella pertussis. Les premiers symptômes, qui apparaissent entre sept jours et trois semaines après l’infection, ressemblent à ceux d’un simple rhume : écoulement nasal, début de toux et légère fièvre. Cependant, ces symptômes peuvent rapidement s’aggraver si la maladie n’est pas soignée correctement.

La toux s’intensifie après une à deux semaines, rendant la respiration difficile. D’autres signes peuvent apparaître, tels que l’éclatement de petits vaisseaux sanguins dans les yeux, des vomissements et un son aigu à la fin de la toux, appelé « chant du coq » par les médecins.

Une recrudescence des cas en Europe

Depuis le début de l’année, une augmentation notable des cas de coqueluche a été signalée en Europe, notamment en France. Les épidémies importantes ont été observées en Croatie, au Danemark et au Royaume-Uni, et des hausses significatives ont été notées en Belgique, en Espagne et en Allemagne.

La vaccination, une protection essentielle

En France, la vaccination contre la coqueluche est obligatoire dès l’âge de 2 mois pour les bébés nés à partir du 1er janvier 2018. La vaccination est également recommandée pour les femmes enceintes afin de protéger les nourrissons qui ne sont pas encore complètement protégés par leur propre vaccination.