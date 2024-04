Le syndrome d’auto-brasserie : quand votre corps produit de l’alcool !

Ce verdict souligne l’importance de la connaissance médicale dans la justice. Il rappelle aussi l’existence de maladies rares, souvent sous-diagnostiquées. La reconnaissance de ces maladies par les systèmes juridiques pourrait aider à mieux les comprendre et à améliorer leur prise en charge.

