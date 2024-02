Top 5 régions où la consommation d’alcool est la plus élevée

D'après Santé Publique France, plus de 10% des habitants de certaines régions du pays consomment quotidiennement de l'alcool, d'après une étude publiée le mardi 23 janvier. Quelle pourrait être la solution pour inverser cette tendance ?

Tl;dr Une étude de Santé Publique France révèle une consommation d’alcool quotidienne en France.

Plus de 10% des habitants de certaines régions consomment de l’alcool quotidiennement.

Les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Centre-Val de Loire sont les plus concernées.

Le taux de consommation est plus élevé chez les hommes dans ces régions.

La consommation d’alcool quotidienne en France : un phénomène préoccupant

Une étude récente de Santé Publique France a mis en lumière une réalité pour le moins inquiétante : plus d’un habitant sur dix dans certaines régions françaises consomme de l’alcool quotidiennement.

Un constat alarmant

La consommation d’alcool, bien qu’à consommer avec modération, est un fait culturel en France. Pourtant, l’étude révèle que 39% des 18-75 ans consommeraient de l’alcool de façon hebdomadaire en 2021. Le chiffre grimpe ainsi jusqu’à 10% voire plus pour une consommation quotidienne dans certaines régions.

Les régions les plus touchées

Les régions les plus concernées sont l’Occitanie (11% des 6 millions d’habitants), la Nouvelle-Aquitaine (10,2% de consommateurs quotidiens), les Pays de la Loire (9,7%), la Provence-Alpes-Côte d’Azur (9,1%) et le Centre-Val de Loire (8,4%). Notons que la consommation est généralement plus élevée chez les hommes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Une tendance en baisse ?

Même si ces chiffres sont alarmants, l’étude de Santé Publique France note une baisse de la consommation quotidienne d’alcool, notamment chez les hommes, par rapport aux estimations de 2017.