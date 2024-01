Triomphez de votre Dry January : 6 stratégies éprouvées pour un mois sans alcool

Alors que le mois de janvier est traditionnellement dédié aux nouvelles résolutions, de nombreux Français se lancent le défi du "Dry January". Importé de Grande-Bretagne il y a une décennie, ce mouvement encourageant à ne pas consommer d'alcool gagne en popularité. Comment réussir ce défi ? Voici six astuces.

« Dry January » : le défi d’un mois sans alcool

Chaque début d’année est synonyme de nouvelles résolutions. En France, un grand nombre de citoyens ont adopté le défi du « Dry January », un concept britannique datant d’une dizaine d’années, qui consiste à s’abstenir de consommer de l’alcool durant le mois de janvier. Voici quelques astuces pour relever ce défi avec succès.

Créer un environnement favorable

Se débarrasser des tentations à domicile est une étape clé pour réussir ce défi. Ce n’est pas nécessairement une question de jeter toutes les bouteilles, mais plutôt de les mettre hors de vue pour éviter les tentations.

Explorer des alternatives sans alcool et chercher du soutien

Pendant cette pause temporaire d’alcool, il est possible de remplacer les boissons alcoolisées par des alternatives sans alcool disponibles sur le marché. En outre, le soutien des proches est essentiel pour maintenir sa motivation et sa détermination. Même si vos amis ne se joignent pas à vous, les organisateurs du “Dry January” ont créé des comptes sur les réseaux sociaux pour offrir du soutien et encourager le partage d’expériences.

Poursuivre une vie plus saine et suivre ses progrès

Profitez de l’énergie retrouvée et du sommeil de meilleure qualité en intégrant l’activité physique à votre routine. De plus, l’utilisation d’une tirelire peut vous aider à visualiser l’argent économisé en évitant l’alcool. Pour suivre vos progrès, téléchargez l’application « Try dry », disponible en français, qui fournit des conseils et permet de visualiser vos avancées.