La tolérance à la douleur est favorisée par l’activité physique

Une étude norvégienne assure que les personnes physiquement actives ont une résistance à la douleur plus élevée.

Les vertus liées à l’activité physique sont nombreuses : prévention des risques cardiovasculaires, du diabète de type 2 ou encore des maladies neurodégénératives comme Parkinson.

Une récente étude norvégienne, dont les résultats ont été publiées dans la revue PLOS One, suggère qu’elle peut aussi donner le bénéfice d’une tolérance à la douleur plus importante.

Plus de 10 000 personnes interrogées

Des médecins de l’hôpital de Tromsø ont épluché les réponses données par 10 732 personnes de cette ville située au nord de la Norvège, dans le cadre d’une étude de la population, menée sur 2007-2008 et 2015-2016.

Les personnes devaient évaluer leur résistance à la douleur en plongeant une main, jusqu’au poignet, dans une eau à 3°C, et ce le plus longtemps possible et au maximum pendant 2 minutes lorsque cela était possible.

Douleur et activité physique : résultats de l’étude

Les auteurs ont ainsi pu observer que plus les participants se disaient actifs, plus grande était leur tolérance à la douleur. Plus précisément encore, ceux étant actifs en 2007-2008 et en 2015-2016 présentaient un seuil de tolérance à la douleur plus important que ceux déclarant un mode de vie sédentaire lors des mêmes périodes.

Ils concluent :

Ces résultats plaident en faveur d’une augmentation des niveaux d’activité physique en tant que voie non médicamenteuse pour réduire ou prévenir la douleur chronique.

Qu’entend-on par activité physique ?

Rappelons que qui dit activité physique ne signifie pas forcément sport intensif. Au rang de l’activité de faible intensité, citons l’arrosage du jardin ou la marche rapide, supérieure à 5 km/h. Ou encore, le vélo de loisir dans la liste des activités d’intensité modérée.

L’activité physique fait partie de l’arsenal des moyens non médicamenteux pris en compte dans le cadre de la réduction de la douleur chronique pour la fibromyalgie, pour ne citer que cette maladie.