Comprendre les symptômes clés du Syndrome de Cushing

Le syndrome de Cushing est une affection endocrinienne peu courante, causée par une surproduction de cortisol, l'hormone du stress, aussi appelée hypercorticisme, qui provoque divers symptômes. Quels sont ces symptômes majeurs ?

Tl;dr Le syndrome de Cushing est une affection endocrinienne rare causée par un excès de cortisol.

Les symptômes incluent prise de poids, “bosse de bison”, peau fragile et troubles de la pilosité.

Il peut également causer des troubles psychologiques tels que l’irritabilité et la dépression.

Le syndrome touche plus souvent les femmes que les hommes.

Comprendre le syndrome de Cushing

Le syndrome de Cushing, une affection endocrinienne rare, est provoqué par une surproduction de cortisol, l’hormone du stress. Cette condition, également appelée hypercorticisme, entraîne une série de symptômes physiques et psychologiques.

Symptômes physiques

Le premier symptôme notable est une “prise de poids”. Le patient développe une transformation physique, notamment au niveau du visage et du haut du corps, et peut présenter une forme de visage arrondie et une fonte de la masse musculaire. Le syndrome est également connu pour provoquer une “bosse de bison”, une couche de graisse épaisse qui se développe dans le haut du dos. Par ailleurs, on observe chez les personnes atteintes une peau plus fine et fragile, favorisant l’apparition de bleus et d’hématomes, ainsi que des troubles de la pilosité.

Symptômes psychologiques

En plus des symptômes physiques, le syndrome de Cushing peut provoquer des troubles psychologiques. Les personnes atteintes peuvent souffrir de problèmes de sommeil, de difficultés de concentration, d’irritabilité et d’épisodes dépressifs.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Qui sont les plus touchés ?

Il est important de noter que cette affection touche plus souvent les femmes que les hommes. Cependant, tout le monde peut être concerné, indépendamment de l’âge ou du sexe.